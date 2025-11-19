Уряд призначив в.о. міністра енергетики України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міненерго.

Міністерство заявило, що виконувачем обов'язків міністра енергетики став перший заступник міністра Артем Некрасов. Уряд схвалив 19 листопада відповідне розпорядження.

"Усвідомлюю всю вагу відповідальності перед країною та галуззю. Ми увійшли в активну фазу найскладнішого в історії України опалювального сезону", - сказав Некрасов.

За його словами, наразі невідкладним завданням є забезпечення стабільної роботи енергосистеми і прозорості процесів, а також відновлення довіри міжнародних партнерів. Він також наголосив на необхідності залучення ресурсів для ремонтів та відновлення пошкоджених енергооб'єктів.

"Докладу всіх зусиль, щоб впоратися з цими викликами, доки Уряд та Верховна Рада визначатимуться з кандидатурою нового очільника Міністерства", - підкреслив Некрасов.

Що відомо про Артема Некрасова

Артем Некрасов має три вищі освіти, зокрема у сфері енергетики. Він здобув освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальністю "Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка" у Запорізькому національному технічному університеті.

З 2017 року Некрасов обіймав керівні посади АК "Харківобленерго", зокрема, був заступником директора з захисту активів з економічної безпеки. Він також був директором "Харківенергозбуту" та комерційним директором АТ "Харківобленерго".

З 1 серпня 2025 року обіймає посаду першого заступника міністра енергетики.