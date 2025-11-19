ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Правительство назначило и.о. министра энергетики Украины

Украина, Среда 19 ноября 2025 18:24
UA EN RU
Правительство назначило и.о. министра энергетики Украины Фото: Артем Некрасов, врио министра энергетики Украины (mev.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 19 ноября, Кабинет министров назначил Артема Некрасова исполняющим обязанности министра энергетики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минэнерго.

Министерство заявило, что исполняющим обязанности министра энергетики стал первый заместитель министра Артем Некрасов. Правительство одобрило 19 ноября соответствующее распоряжение.

"Осознаю весь вес ответственности перед страной и отраслью. Мы вошли в активную фазу самого сложного в истории Украины отопительного сезона", - сказал Некрасов.

По его словам, сейчас неотложной задачей является обеспечение стабильной работы энергосистемы и прозрачности процессов, а также восстановление доверия международных партнеров. Он также отметил необходимость привлечения ресурсов для ремонтов и восстановления поврежденных энергообъектов.

"Приложу все усилия, чтобы справиться с этими вызовами, пока Правительство и Верховная Рада будут определяться с кандидатурой нового главы Министерства", - подчеркнул Некрасов.

Что известно об Артеме Некрасове

Артем Некрасов имеет три высших образования, в том числе в сфере энергетики. Он получил образовательно-квалификационный уровень специалиста по специальности "Электроэнергетика, электротехника, электромеханика" в Запорожском национальном техническом университете.

С 2017 года Некрасов занимал руководящие должности в АК "Харьковоблэнерго", в частности, был заместителем директора по защите активов по экономической безопасности. Он также был директором "Харьковэнергосбыта" и коммерческим директором АО "Харьковоблэнерго".

С 1 августа 2025 года занимает должность первого заместителя министра энергетики.

Увольнение Гринчук с должности министра

Напомним, утром среды, 19 ноября, в Верховной Раде было сорвано заседание, на котором должны были рассмотреть отставку министра энергетики Светланы Гринчук. Ряд депутатов заблокировали трибуну с требованием принять "реальные кадровые решения".

Ранее, 14 ноября, парламентский комитет по вопросам энергетики и ЖКУ поддержал увольнение Светланы Гринчук с должности министра энергетики Украины.

Отметим, на днях Светлана Гринчук написала заявление об отставке с должности министра энергетики Украины. Она фигурирует в расследовании НАБУ по хищениям в "Энергоатоме".

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Минэнерго
Новости
Что происходит в Раде и Кабмине на фоне дела Миндича: главное за день
Что происходит в Раде и Кабмине на фоне дела Миндича: главное за день
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского