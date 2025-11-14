ua en ru
Раді рекомендували звільнити Гринчук з посади міністра енергетики

П'ятниця 14 листопада 2025 15:44
Раді рекомендували звільнити Гринчук з посади міністра енергетики Фото: Світлана Гринчук (facebook.com EnvironmentalofUkraine)
Автор: Юрій Дощатов, Ірина Глухова

Сьогодні у п'ятницю комітет Верховної ради з питань енергетики та ЖКП підтримали звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на засідання комітету 14 листопада.

"Рекомендувати Верховній Раді підтримати подання прем’єр-міністра на звільнення міністра енергетики Світлани Гринчук", - йдеться в рішенні комітету.

Рішення було прийнято одностайним голосуванням учасників засідання у 21 голос. Комітет також вирішив відхилити аналогічну постанову народного депутата Ярослава Железняка, оскільки вона втратила актуальність.

Що передувало

Нагадаємо, днями Світлана Гринчук написала заяву про відставку з посади міністерки енергетики України. Вона фігурує в розслідуванні НАБУ щодо розкрадання в "Енергоатомі".

Окрім Гринчук, у відставку подав також міністр юстиції Герман Галущенко.

Корупційний скандал в енергетиці

Як відомо, НАБУ та САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в державній компанії "Енергоатом". Йдеться про відмивання коштів та незаконне збагачення, організоване українськими чиновниками.

До корупційної схеми причетні бізнесмен Тимур Міндіч, колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк, виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов і чинний міністр юстиції Герман Галущенко.

В Офісі президента відреагували на розслідування антикорупційних органів щодо схеми розкрадання у сфері енергетики та заявили, що для всіх причетних "має бути невідворотність покарання".

Вже сьогодні стало відомо, що у Кабміні проведуть кадрові зміни, які торкнуться двох міністерств - енергетики та юстиції. Остаточні рішення ухвалюватимуть після проведення аудиту держкомпаній та оцінки результатів їхньої діяльності.

Також повідомлялось, що президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі РНБО. Глава держави вивів з нього міністра енергетики Світлану Гринчук і міністра юстиції Германа Галущенка.

Як влада реагує на скандал із "плівками Міндіча" і до чого це призведе - читайте у матеріалі РБК-Україна.

