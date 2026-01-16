ua en ru
Головна » Бізнес » Енергетика

Будинки з електроопаленням не будуть відключатися, але є виняток, - Шмигаль

Україна, П'ятниця 16 січня 2026 12:08
Будинки з електроопаленням не будуть відключатися, але є виняток, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль, міністр енергетики України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Будинки з електроопаленням віднесуть до критичної інфраструктури і не відключатимуть. Однак і їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

Він розповів, що уряд і штаб з ліквідації наслідків ворожих обстрілів ухвалили та протокольно оформили всі рішення стосовно віднесення будинків з електроопаленням до критичної інфраструктури.

"Зараз будуть внесені до відповідних переліків і буквально найближчим часом ці будинки будуть вже відноситися відповідно (до критичної інфраструктури - ред.), і не будуть виключатись, за виключенням очевидно аварійних відключень, коли система відключає об'єкти критичної інфраструктури також", - зазначив Шмигаль.

Ситуація в енергетиці

В Україні склалася дуже важка ситуація в енергетиці - через постійні російські терористичні атаки енергосистеми та дуже сильні морози.

В ніч на сьогодні, 16 січня, росіяни атакували об'єкти енергетики одразу у кількох областях. В результаті знеструмлення спостерігаються у Запорізькій та Харківській областях.

Станом на 15 січня найскладніша ситуація з електропостачанням і теплопостачанням залишалася в Києві. Після двох російських масованих ракетно-дронових атак - 9 та 13 січня - енергосистема в столиці та Київській області зазнала серйозних пошкоджень.

Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна гендиректор Yasno Сергій Коваленко, до поліпшення ситуації потрібно протриматися ще кілька тижнів. Морози підуть на спад і стане значно легше.

Зазначимо, 14 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що у сфері енергетики було ухвалено рішення оголосити надзвичайну ситуацію.

Перші рішення в рамках подолання НС вже є, детальніше про це - у матеріалі РБК-Україна.

