У МВС уточнили нові правила перебування на вулиці під час комендантської години
Послаблення комендантської години допускається на територіях України, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.
Нові правила перебування на вулиці під час комендантської години:
- Дозволяється пересування пішки або на транспортному засобі виключно з метою прямування до Пунктів Незламності чи пунктів обігріву.
- При собі обов’язково слід мати документ, що посвідчує особу. Під час воєнного стану військовозобов'язані повинні мати й військово-обліковий документ.
- Під час прямування до Пунктів Незламності чи пунктів обігріву спецперепустки не потрібні.
Також рекомендується обирати найкоротший маршрут та неухильно виконувати вказівки органів влади, ДСНС і правоохоронців.
Фактично, такий підхід застосовується й під час повітряної тривоги.
"Зазначені правила не скасовують чинні обмеження, а лише доповнюють їх. Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони, за участі сил безпеки та військового командування з урахуванням поточної ситуації", - зазначили у МВС.
Нові правила комендантської години
Нагадаємо вчора, 16 січня, Кабінет міністрів України затвердив зміни, які дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила комендантської години під час дії надзвичайної ситуації в енергетиці.
Найближчим часом послаблення комендантської години очікується в Києві, де наразі найскладніша ситуація з електроенергією та опаленням.
Нововведення працюватимуть у такий спосіб:
- на момент дії надзвичайної ситуації в енергетиці дістатися до пунктів незламності можна 24/7. Перепустки для цього не потрібні.
- дозволяється рух приватного транспорту, якщо людина їде саме до пункту незламності. Громадський транспорт - за рішенням місцевої влади, з огляду на безпекову ситуацію.
- пунктами незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торговельно-розважальні центри, якщо вони мають: автономне живлення; опалення; стабільний зв'язок; подовжувачі та безкоштовний гарячий чай.
- для бізнесу, що офіційно виконує функцію пункту незламності, надається можливість працювати 24/7.