Фото: у МВС уточнили нові правила перебування на вулиці під час комендантської години (Getty Images)

Послаблення комендантської години допускається на територіях України, які знаходяться у зоні надзвичайної ситуації в енергетиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства внутрішніх справ України.

Нові правила перебування на вулиці під час комендантської години: Дозволяється пересування пішки або на транспортному засобі виключно з метою прямування до Пунктів Незламності чи пунктів обігріву.

При собі обов’язково слід мати документ, що посвідчує особу. Під час воєнного стану військовозобов'язані повинні мати й військово-обліковий документ.

Під час прямування до Пунктів Незламності чи пунктів обігріву спецперепустки не потрібні. Також рекомендується обирати найкоротший маршрут та неухильно виконувати вказівки органів влади, ДСНС і правоохоронців. Фактично, такий підхід застосовується й під час повітряної тривоги. "Зазначені правила не скасовують чинні обмеження, а лише доповнюють їх. Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони, за участі сил безпеки та військового командування з урахуванням поточної ситуації", - зазначили у МВС.