Уряд Франції зміг уникнути вотуму недовіри завдяки перевазі у дев'ять голосів

У понеділок, 20 березня, уряду вдалось уникнути вотуму недовіри. Його виразили після того, як Макрон, в обхід нижньої палати, хотів проштовхнути непопулярні зміни до пенсійної системи.

Вотум недовіри був внесений центристською партією і за нього проголосували 278 депутатів. Однак це на дев'ять голосів менше, ніж необхідно для його ухвалення.

Окрім цього ультраправа партія "Національне об'єднання" винесла другий вотум недовіри. При цьому він не мав шансів на проходження. Це пов'язано з тим, що інші опозиційні партії відмовились голосувати за нього.

Зауважимо, що у разі успішного голосування за вотум, це б повністю скасувало закон про підвищення пенсійного віку у Франції ще на два роки - до 64 років.