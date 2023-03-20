Правительство Франции смогло избежать вотума недоверия благодаря преимуществу в девять голосов

В понедельник, 20 марта, правительству удалось избежать вотума недоверия. Его выразили после того, как Макрон, в обход нижней палаты, хотел протолкнуть непопулярные изменения в пенсионную систему.

Вотум недоверия был внесен центристской партией и за него проголосовали 278 депутатов. Однако это на девять голосов меньше, чем необходимо для его принятия.

Кроме этого, ультраправая партия "Национальное объединение" вынесла второй вотум недоверия. При этом у него не было шансов на прохождение. Это связано с тем, что другие оппозиционные партии отказались голосовать за него.

Заметим, что в случае успешного голосования за вотум это полностью отменило бы закон о повышении пенсионного возраста во Франции еще на два года - до 64 лет.