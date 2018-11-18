Уровень загрязнения воздуха в Армянске минимальный, - Минэкологии Крыма

Фото: завод "Крымский титан" (mtot.gov.ua)

Уровень вредных веществ в воздухе "ниже предела обнаружения"

В Министерстве экологии оккупированного Российской Федерацией Крыма утверждают, что уровень вредных веществ в воздухе вокруг Армянске является минимальным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщает оккупационная власть Крыма, уровень загрязнения воздуха вокруг Армянска "ниже предела обнаружения".

"По результатам лабораторного анализа и технических измерений в отобранных пробах атмосферного воздуха концентрация хлорида водорода в период с 12 по 15 ноября сохраняется на уровне менее 0,04 мг/куб.м.", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее эколог Маргарита Литвиненко заявили, что после возобновления работы, завод "Крымский титан" может снова угрожать окружающей среде.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Армянске оккупационная власть в субботу, 20 октября, начала запуск завода "Крымский титан", который 9 сентября в связи с химическими выбросами полностью приостановил работу.

Добавим, что глава Министертсва по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш заявил, что Российская Федерация (РФ) не предоставляет Украине информации о ситуации на заводе "Крымский титан", который расположен на территории оккупированного Крыма.