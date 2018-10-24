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"Крымский титан" после возобновления работы вновь может угрожать окружающей среде, - экологи

Новости » Общество    24.10.2018 - 17:50
Фото: завод "Крымский титан" (mtot.gov.ua)
Фото: завод "Крымский титан" (mtot.gov.ua)

Экологи утверждают, что на заводе за такое короткое время не могли провести модернизацию, которая бы уменьшила выбросы

Завод "Крымский титан" после возобновления работы вновь может угрожать окружающей среде. Об этом заявила крымский эколог Маргарита Литвиненко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам Литвиненко, за такое короткое время завод не могли кардинально модернизировать. И сегодня жители аннексированного Россией Крыма заявляют, что в воздухе явно ощущается запах химического вещества.

"Скорее всего там прочистили фильтры, сделали что-то экстренное, нашли известковую смесь для заливки кислотонакопителя", - сказала Литвиненко.

Эколог уточнила, что после прочистки фильтров, теперь завод, возможно,"будет угрожать жителям Армянска не так сильно, но все таки это реальная опасность для города".

"Достоверной информации о замерах воздуха и о состоянии жителей нет. Без воды из Днепра опасность от работы "Крымского титана" увеличена. Проекты по опреснению воды или заполнения кислотонакопителя другим веществом не компенсируют опасность от деятельности завода. Кислотонакопитель все равно останется", - отметила Литвиненко.

Напомним, в Армянске оккупационная власть в субботу, 20 октября, с начала запуск завода "Крымский титан", который 9 сентября в связи с химическими выбросами полностью приостановил работу.

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