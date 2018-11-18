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Рівень забруднення повітря в Армянську мінімальний, - Мінекології Криму

Новини » Політика    18.11.2018 - 15:22
Рівень забруднення повітря в Армянську мінімальний, - Мінекології Криму
Фото: завод "Кримський титан" (mtot.gov.ua)

Рівень шкідливих речовин у повітрі "нижчий за межу виявлення"

У Міністерстві екології окупованого Російською Федерацією Криму стверджують, що рівень шкідливих речовин в повітрі навколо Армянську є мінімальним. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомляє окупаційна влада Криму, рівень забруднення повітря навколо Армянську "нижчий за межу виявлення".

"За результатами лабораторного аналізу і технічних вимірювань у відібраних пробах атмосферного повітря концентрація хлориду водню в період з 12 по 15 листопада зберігається на рівні менш ніж 0,04 мг/куб.м.", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше еколог Маргарита Литвиненко заявили, що після відновлення роботи, завод "Кримський титан" може знову загрожувати довкіллю.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Армянську окупаційна влада в суботу, 20 жовтня, розпочала запуск заводу "Кримський титан", який 9 вересня у зв'язку з хімічними викидами повністю призупинив роботу.

Додамо, що глава Міністертсва з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (МінТОТ) Вадим Черниш заявив, що Російська Федерація (РФ) не надає Україні інформації щодо ситуації на заводі "Кримський титан", який розташований на території окупованого Криму. 

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