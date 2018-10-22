В РФ заявили, что завод "Крымский титан" возобновил работу

Фото: завод "Крымский титан" (mtot.gov.ua)

В оккупированном Армянске 20 октября начали запуск завода

В оккупированном Армянске в субботу, 20 октября, начали запуск завода "Крымский титан". Об этом РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора РФ.

"Сотрудники Росприроднадзора 20 октября приняли участие в процедуре начала запуска оборудования завода "Титановые инвестиции", - говорится в сообщении.

По словам главы "администрации Армянска" Василия Телиженко, на предприятии пошли все процессы, а для того, чтобы завод заработал в полную мощность, необходимо около недели, пишет "Крым.Реалии".

Напомним, 9 сентября в связи с выбросами полностью приостановил производство завод "Крымский титан".

Как известно, ​в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Из-за химических выбросов с юга Херсонской области эвакуировали более 500 человек. Также в местной ОГА отметили, что в двух районах начала работу передвижная мониторинговая лаборатория, которая исследует загрязнение воздуха.

Накануне стало известно, что Украина передаст обращение к международной Организации по запрещению химического оружия по поводу химических выбросов и загрязнения воздуха в Крыму.