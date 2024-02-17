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Уроки щодо Авдіївки винесені. Умєров назвав головні потреби ЗСУ

Фото: Рустем Умєров, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Уроки щодо Авдіївки були винесені. Місто обов'язково повернеться під контроль України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Міністерства оборони України Рустема Умєрова.

Як розповів міністр, серед винесених уроків: 

  • Україна потребує сучасні системи протиповітряної оборони (ППО), аби ворог не міг застосовувати КАБи; 
  • потрібні засоби далекого ураження для нищення ворожих складів; 
  • потрібно більше артилерійських снарядів. 

Працюєм над цим постійно. Фортифікації - будуємо й посилюємо. Рішення берегти людей - правильне. Авдіївку - повернемо", - додав міністр. 

Бої за Авдіївку

Російська армія розпочала наступ на Авдіївку на початку жовтня. За даними британської розвідки, Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті.

Пізніше Третя штурмова бригада підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони. Захисники показали кадри з міста та зазначили, що бої на цьому напрямку важчі, ніж ті, що були у Бахмуті.

Вчора, 16 лютого, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про рішення відійти з позиції "Зеніт" на південно-східній околиці Авдіївки. Ще пізніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що наші воїни вийшли з міста, аби уникнути оточення ворогом.

Як відзначив президент Володимир Зеленський, рішення про вихід військових було справедливим та професійним.

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Війна в УкраїніАвдіївка