Уроки по Авдеевке извлечены. Умеров назвал главные потребности ВСУ

Как рассказал министр, среди вынесенных уроков:

Украина нуждается в современных системах противовоздушной обороны (ПВО), чтобы враг не мог применять КАБы;

нужны средства дальнего поражения для уничтожения вражеских складов;

нужно больше артиллерийских снарядов.

Работаем над этим постоянно. Фортификации - строим и усиливаем. Решение беречь людей - правильное. Авдеевку - вернем", - добавил министр.

Бои за Авдеевку

Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением для России на фронте.

Позже Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из города и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.

Вчера, 16 февраля, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.

Как отметил президент Владимир Зеленский, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным.