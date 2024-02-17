Уроки по Авдеевке извлечены. Умеров назвал главные потребности ВСУ

Уроки по Авдеевке были извлечены. Город обязательно вернется под контроль Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Министерства обороны Украины Рустема Умерова.
Как рассказал министр, среди вынесенных уроков:
Работаем над этим постоянно. Фортификации - строим и усиливаем. Решение беречь людей - правильное. Авдеевку - вернем", - добавил министр.
Российская армия начала наступление на Авдеевку в начале октября. По данным британской разведки, Авдеевка остается основным направлением для России на фронте.
Позже Третья штурмовая бригада подтвердила, что их передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны. Защитники показали кадры из города и отметили, что бои на этом направлении тяжелее, чем те, что были в Бахмуте.
Вчера, 16 февраля, командующий ОСУВ "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о решении отойти с позиции "Зенит" на юго-восточной окраине Авдеевки. Еще позже главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что наши воины вышли из города, чтобы избежать окружения врагом.
Как отметил президент Владимир Зеленский, решение о выходе военных было справедливым и профессиональным.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.