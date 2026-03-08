Уражено російський бойовий катер та систему ППО: деталі нічних ударів ЗСУ по ворогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

"У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України 7-го та у ніч на 8-е березня завдали серії уражень по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ", - йдеться в повідомленні.

У результаті уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" та десантний катер БК-16 у районі Новоозерного (Крим). Остаточні результати та масштаби збитків уточнюються.

Крім того, Сили оборони завдали серії уражень по пунктах управління противника.

Зокрема уражено:

пункт управління дронами "Оріон" у районі Красносільського (Крим);

пункт управління дронами у Дунайці (Бєлгородська обл. РФ);

пункт управління дронами у районі Гуляйполя (Запорізька обл.);

пункт управління дронами у Селидовому (Донецька обл.).

Серед іншого уражено командно-спостережні пункти підрозділів російського агресора у районах Нижнього Рогачика (ТОТ Запорізької обл.), Новопетриківки, Волновахи та Селидового (ТОТ Донецької обл.).

Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.