Уражено російський бойовий катер та систему ППО: деталі нічних ударів ЗСУ по ворогу
Сили оборони України уразили російський бойовий катер, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" та пункти управління ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України 7-го та у ніч на 8-е березня завдали серії уражень по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ", - йдеться в повідомленні.
У результаті уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" та десантний катер БК-16 у районі Новоозерного (Крим). Остаточні результати та масштаби збитків уточнюються.
Крім того, Сили оборони завдали серії уражень по пунктах управління противника.
Зокрема уражено:
- пункт управління дронами "Оріон" у районі Красносільського (Крим);
- пункт управління дронами у Дунайці (Бєлгородська обл. РФ);
- пункт управління дронами у районі Гуляйполя (Запорізька обл.);
- пункт управління дронами у Селидовому (Донецька обл.).
Серед іншого уражено командно-спостережні пункти підрозділів російського агресора у районах Нижнього Рогачика (ТОТ Запорізької обл.), Новопетриківки, Волновахи та Селидового (ТОТ Донецької обл.).
Ступінь завданих збитків та інші результати уточнюються.
Удари по об'єктах РФ
Нагадаємо, українські військові ракетами ATACMS та SCALP атакували місце запуску "Шахедів" в районі Донецького аеропорту. У результаті обстрілу зафіксовано масштабну пожежу та вторинну детонацію.
У ніч на 4 березня українські дрони уразили низку логістичних об’єктів та зосередження живої сили російських окупантів.
Також у Новоросійську внаслідок ударів Сил оборони України по російських окупантах 2 березня підтверджено пошкодження двох військових кораблів Чорноморського флоту РФ.
Крім того, в ніч на 2 березня українські безпілотники завдали масованого удару по Чорноморському флоту РФ. Після ударів джерела в спецслужбах підтвердили, що спільна операція СБУ та Сил оборони призвела до ураження морського тральника "Валентін Пікуль".