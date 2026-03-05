ua en ru
Чт, 05 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Уражено склад боєприпасів та пункт управління дронами: деталі нічних ударів ЗСУ по ворогу

10:25 05.03.2026 Чт
2 хв
Були атаковані важливі об'єкти росіян на тимчасово окупованих територіях України
aimg Тетяна Степанова
Уражено склад боєприпасів та пункт управління дронами: деталі нічних ударів ЗСУ по ворогу Фото: ЗСУ уразили склад боєприпасів та пункт управління дронами росіян (Getty Images)

Сили оборони України у ніч на 4 березня уразили низку логістичних об’єктів та зосередження живої сили російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Як повідомили у Генштабі, у рамках зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили:

  • склад зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки;
  • склад матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового на тимчасово окупованій Донеччині;
  • наземний ретранслятор пункту управління ударними дронами типу "Герань"/"Гербера" в районі Чорноморського, що у тимчасово окупованому українському Криму.

Також українські військові били по скупченнях живої сили противника в околицях Березового на Дніпропетровщині та біля Покровська Донецької області.

Втрати ворога та масштаби збитків уточнюються.

Удари ЗСУ по ворожих об'єктах

Нагадаємо, 3 березня підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по ворожих цілях на тимчасово окупованих територіях.

Було уражено радіолокаційну станцію зі складу ЗРК С-300 (Титарівка, ТОТ Луганської обл.), а також радіолокаційну станцію виявлення повітряних цілей "Сопка-2" та РЛС 39Н6 "Каста-2Е2" у тимчасово окупованому Криму.

Днем раніше Сили оборони завдали ударів по важливих військових об’єктах РФ у Криму та на Луганщині. Під ураження потрапили рідкісні радіолокаційні станції і не тільки.

28 лютого українські військові завдали серії точних ударів по тилових об’єктах російських окупантів на захоплених територіях та у Бєлгородській області. Сили оборони уразили передовий пункт управління дивізії, численні склади з боєприпасами та паливом, а також райони зосередження живої сили ворога.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
Новини
Мінус 1 гривня на літрі. Де найдешевше заправитися: свіжі ціни на АЗС
Мінус 1 гривня на літрі. Де найдешевше заправитися: свіжі ціни на АЗС
Аналітика
Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Долар йде на рекорд, бензин злетів в ціні: як війна на Близькому Сході впливає на ціни в Україні