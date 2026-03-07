Під ударом - "Шахеди": ракети ATACMS та SCALP атакували Донецький аеропорт (відео)
Українські військові ракетами ATACMS та SCALP атакували місце запуску "Шахедів" в районі Донецького аеропорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.
"В районі Донецького аеропорту ракетами ATACMS та SCALP сьогодні уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника типу "Шахед". Удару завдано підрозділами Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних Сил ЗСУ", - зазначили у Генштабі.
Зазначається, що в результаті обстрілу зафіксовано масштабну пожежу та вторинну детонацію.
Крім того, підрозділи Сил оборони України у ніч на 7 березня завдали противнику серії інших уражень. Зокрема, знищено пункт управління БпЛА окупантів у районі Діброви ТОТ Луганської області, а також командно-спостережний пункт у районі Кругляківки ТОТ Харківської області.
Крім того, Сили оборони били по артилерійських засобах противника на вогневих позиціях у районах Тавільжанки, Воскресенки та Новопавлівки ТОТ Донецької області.
Також під ударом були райони зосередження ворога поблизу Новогригорівки, Залізничного, Торського та Сопича.
Удари ЗСУ по критично важливих цілях росіян
Нагадаємо, в Новоросійську внаслідок ударів Сил оборони України по російських окупантах 2 березня підтверджено пошкодження двох військових кораблів Чорноморського флоту РФ.
Крім того, українські безпілотники в ніч на 2 березня завдали масованого удару по Чорноморському флоту РФ. Після ударів джерела в спецслужбах підтвердили, що спільна операція СБУ та Сил оборони призвела до ураження морського тральника "Валентін Пікуль".
Крім кораблів, під удар потрапили системи ППО та нафтова інфраструктура РФ у порту "Новоросійськ". Детальніше про атаку – читайте у матеріалі РБК-Україна.