Головна » Новини » Війна в Україні

Під ударом - "Шахеди": ракети ATACMS та SCALP атакували Донецький аеропорт (відео)

12:35 07.03.2026 Сб
2 хв
Які цілі вдалось знищити українським військовим?
aimg Костянтин Широкун
Під ударом - "Шахеди": ракети ATACMS та SCALP атакували Донецький аеропорт (відео) Фото: ракети ATACMS та SCALP атакували Донецький аеропорт (Getty Images)

Українські військові ракетами ATACMS та SCALP атакували місце запуску "Шахедів" в районі Донецького аеропорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Читайте також: Летіли ATACMS і не тільки. ЗСУ знищили "Бук", "Ураган" та центр управління армії РФ

"В районі Донецького аеропорту ракетами ATACMS та SCALP сьогодні уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника типу "Шахед". Удару завдано підрозділами Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ спільно з авіацією Повітряних Сил ЗСУ", - зазначили у Генштабі.

Зазначається, що в результаті обстрілу зафіксовано масштабну пожежу та вторинну детонацію.

Крім того, підрозділи Сил оборони України у ніч на 7 березня завдали противнику серії інших уражень. Зокрема, знищено пункт управління БпЛА окупантів у районі Діброви ТОТ Луганської області, а також командно-спостережний пункт у районі Кругляківки ТОТ Харківської області.

Крім того, Сили оборони били по артилерійських засобах противника на вогневих позиціях у районах Тавільжанки, Воскресенки та Новопавлівки ТОТ Донецької області.

Також під ударом були райони зосередження ворога поблизу Новогригорівки, Залізничного, Торського та Сопича.

Удари ЗСУ по критично важливих цілях росіян

Нагадаємо, в Новоросійську внаслідок ударів Сил оборони України по російських окупантах 2 березня підтверджено пошкодження двох військових кораблів Чорноморського флоту РФ.

Крім того, українські безпілотники в ніч на 2 березня завдали масованого удару по Чорноморському флоту РФ. Після ударів джерела в спецслужбах підтвердили, що спільна операція СБУ та Сил оборони призвела до ураження морського тральника "Валентін Пікуль".

Крім кораблів, під удар потрапили системи ППО та нафтова інфраструктура РФ у порту "Новоросійськ". Детальніше про атаку – читайте у матеріалі РБК-Україна.

