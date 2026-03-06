В Генштабі підтвердили ураження кораблів Чорноморського флоту РФ в Новоросійську
В Новоросійську внаслідок ударів Сил оборони України по російських окупантах 2 березня підтверджено пошкодження двох військових кораблів Чорноморського флоту РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що за результатами додаткового аналізу отриманої інформації щодо наслідків ударів по району військово-морської бази “Новоросійськ” у Краснодарському краї РФ точно підтверджено пошкодження двох кораблів РФ - фрегатів "Адмирал Ессен" та "Адмирал Макаров".
Наразі триває уточнення того, наскільки сильні пошкодження отримали російські фрегати. Також ведеться аналіз щодо можливих пошкоджень інших військових кораблів та допоміжних суден російського флоту.
"Системні удари по військовій інфраструктурі та об’єктах воєнно-промислового комплексу противника триватимуть до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України", - додали в ГШ ЗСУ.
Атака на порт "Новоросійськ" 2 березня: подробиці
Українські безпілотники в ніч на 2 березня завдали масованого удару по Чорноморському флоту РФ. Після ударів джерела в спецслужбах підтвердили, що спільна операція СБУ та Сил оборони призвела до ураження морського тральника "Валентін Пікуль".
Фрегат "Адмірал Ессен" отримав критичні пошкодження під час атаки і більше не може запускати ракети "Калібр". Під питанням - пошкодження фрегата "Адмірал Макаров". Окрім цього, атака могла серйозно пошкодити протичовнові кораблі "Єйськ" та "Касімов".
Крім кораблів, під удар потрапили системи ППО та нафтова інфраструктура РФ у порту "Новоросійськ". Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.