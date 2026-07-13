Уражені НПЗ, нафтобази та аеродром: відомі нові результати 40-денної операції СБУ

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ завдала ударів по одному із головних об'єктів "Транснефть - Урал".

Окрім того, стало відомо, що Служба безпеки відпрацювала по авіабазі, порту в Криму та інших цілях ворога.

Також ми писали, що бійці СБС успішно атакували ще 9 танкерів "тіньового флоту" РФ.