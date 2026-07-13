Уражені НПЗ, нафтобази та аеродром: відомі нові результати 40-денної операції СБУ

13 липня Служба безпеки України підбила підсумки попереднього тижня 40-денної операції впливу на Росію. Під удари спецслужби потрапили багато важливих ворожих цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СБУ.
Цього разу спецслужба працювала в таких напрямках:
"Тіньовий флот" РФ
Паливно-енергетична інфраструктура РФ
Нафтова інфраструктура РФ
Військова інфраструктура
Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ завдала ударів по одному із головних об'єктів "Транснефть - Урал".
Окрім того, стало відомо, що Служба безпеки відпрацювала по авіабазі, порту в Криму та інших цілях ворога.
Також ми писали, що бійці СБС успішно атакували ще 9 танкерів "тіньового флоту" РФ.