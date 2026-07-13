Поражены НПЗ, нефтебазы и аэродром: известны новые результаты 40-дневной операции СБУ

13 июля Служба безопасности Украины подвела итоги прошлой неделе 40-дневной операции влияния на Россию. Как выяснилось, под удары спецслужбы попали много важных вражеских целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СБУ.
На этот раз спецслужба работала по следующим направлениям:
"Теневой флот" РФ
Топливно-энергетическая инфраструктура РФ
Нефтяная инфраструктура РФ
Военная инфраструктура
Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ нанесла удары по одному из главных объектов "Транснефть - Урал".
Кроме того, стало известно, что Служба безопасности отработала по авиабазе, порту в Крыму и другим целям врага.
Также мы писали, что бойцы СБС успешно атаковали еще 9 танкеров "теневого флота" РФ .