Поражены НПЗ, нефтебазы и аэродром: известны новые результаты 40-дневной операции СБУ

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ нанесла удары по одному из главных объектов "Транснефть - Урал".

Кроме того, стало известно, что Служба безопасности отработала по авиабазе, порту в Крыму и другим целям врага.

Также мы писали, что бойцы СБС успешно атаковали еще 9 танкеров "теневого флота" РФ .