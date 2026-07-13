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Поражены НПЗ, нефтебазы и аэродром: известны новые результаты 40-дневной операции СБУ

11:55 13.07.2026 Пн
3 мин
Спецслужба раскрыла неожиданные подробности своих ударов по РФ
aimg Юлия Капитонова
Фото: 40-дневная операция СБУ набирает обороты (Getty Images)

13 июля Служба безопасности Украины подвела итоги прошлой неделе 40-дневной операции влияния на Россию. Как выяснилось, под удары спецслужбы попали много важных вражеских целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СБУ.

На этот раз спецслужба работала по следующим направлениям:

"Теневой флот" РФ

  • Танкер "Blue". По нему "отработал" морской дрон СБУ Sea Baby. В момент атаки судно находилось недалеко от временно оккупированной Ялты в исключительной экономической зоне Украины. Вражеская авиация пыталась перехватить морской дрон, однако Sea Baby успешно подбил кормовую часть танкера. К слову, он находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Австралии и Украины за перевозку российской нефти в обход международных ограничений.

Топливно-энергетическая инфраструктура РФ

  • Под удары СБУ попала нефтеперекачивающая станция "Черкассы" (Башкортостан). Речь идет об одном из главных объектов системы "Транснефть-Урал". Украинские дроны преодолели 1500 км, чтобы поразить этот объект. До цели добрались 8 ударных беспилотников СБУ. Они успешно атаковали резервуарный парк и производственные мощности станции.
  • Также россияне не смогли уберечь нафтобазу "Красная заря" (Тверская область). Там после ударов СБУ начался пожар.
  • В результате атаки спецслужбы огонь охватил и нефтебазу "Ставропольская" (Ставропольский край).
  • Кроме того, подтверждено поражение резервуара с нефтепродуктами и насосной станции на нефтебазе "ТЭС-Терминал-1" в Керчи.

Нефтяная инфраструктура РФ

  • В этот раз под удары СБУ попали Ярославский НПЗ и станция "Ярославль" (Ярославская область). Следует отметить, что речь идет об одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.
  • Более того, поражен нефтеналивной терминал морского порта "Высоцк" (Ленинградская область). Удалось вывести из строя нефтеналивные стендеры, а также подбить 3 резервуара с нефтепродуктами.
  • Досталось и НПЗ "Первый завод" (Калужская область) - после атаки СБУ там начался пожар.

Военная инфраструктура

  • Украинская спецслужба отработала по аэродрому "Гвардейское" в Крыму. Подтверждено поражение трех ангаров с авиационной техникой.
  • Кроме того, СБУ ударила по зенитному ракетному комплексу "Панцирь-С2" возле Симферополя и мобильной огневой группе в Керчи.
  • На Донбассе огнем накрыли места дислокации экипажей подразделений БпЛА. Более того, ликвидированы склады с дронами и боевыми частями к ним, а также наземные станции управления беспилотными системами.
  • На ВОТ Луганщины под удары СБУ попал склад крупнокалиберных средств поражения. Там начался пожар, а также детонация боеприпасов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ нанесла удары по одному из главных объектов "Транснефть - Урал".

Кроме того, стало известно, что Служба безопасности отработала по авиабазе, порту в Крыму и другим целям врага.

Также мы писали, что бойцы СБС успешно атаковали еще 9 танкеров "теневого флота" РФ .

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