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Керували нашими вівцями: Лукашенко заявив про втручання в протести з-за кордону

Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 12:43
Керували нашими вівцями: Лукашенко заявив про втручання в протести з-за кордону
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

У Білорусі зафіксували дзвінки з Польщі, Великобританії та Чехії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що учасниками акцій протесту управляли з-за кордону. За його словами, були зафіксовані дзвінки з Польщі, Великобританії та Чехії.

Про це Лукашенко заявив на зустрічі з керівником виконкому СНД Сергієм Лебедєвим, передає БелТА.

За його словами, демонстранти не розуміють, що роблять, і ними вже почали керувати.

"Ми відфіксували дзвінки з-за кордону. З Польщі, Великобританії та Чехії були дзвінки, управляли нашими, вибачте мене, вівцями: вони не розуміють, що роблять, і ними починають вже управляти", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, протести в Білорусі почалися після завершення виборів президента, за попередніми результатами ЦВК перемогу на них з більш ніж 80% голосів здобув Олександр Лукашенко.

Як писало РБК-Україна, в ході заворушень було затримано близько 3 тисяч чоловік.

Також повідомлялося, що під час зіткнень постраждали 50 цивільних осіб і 39 правоохоронців.

За словами Лукашенка, ніхто проти демонстрантів не застосовував жодні репресії, крім цього він заявив, що уряд м'яко відреагувало на протести.

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