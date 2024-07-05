Умиротворення не спрацює. Президент Єврокомісії розкритикувала Орбана за візит до Росії

"Умиротворення не зупинить Путіна. Тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні", - заявила президент Європейської комісії коментуючи візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви.

Візит Орбана до Москви

Сьогодні, 5 липня, голова угорського уряду прибув з візитом до Москви. За словами речника прем'єр-міністра Берталана Хаваші, під час поїздки Орбан також зустрінеться з Путіним.

Варто додати й те, що зовсім нещодавно Орбан перебував з візитом у Києві. Тоді ж він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Сторони обговорили глобальну угоду про співпрацю між країнами та низку інших питань. Зокрема прем'єр запропонував Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів з Росією.