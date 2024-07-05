Умиротворение не сработает. Президент Еврокомиссии раскритиковала Орбана за визит в Россию

"Умиротворение не остановит Путина. Только единство и решительность проложат путь к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру в Украине", - заявила президент Европейской комиссии, комментируя визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву.

Визит Орбана в Москву

Сегодня, 5 июля, глава венгерского правительства прибыл с визитом в Москву. По словам пресс-секретаря премьер-министра Берталана Хаваши, во время поездки Орбан также встретится с Путиным.

Следует добавить и то, что совсем недавно Орбан находился с визитом в Киеве. Тогда же он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Стороны обсудили глобальное соглашение о сотрудничестве между странами и ряд других вопросов. В частности, премьер предложил Зеленскому прекратить огонь перед началом мирных переговоров с Россией.