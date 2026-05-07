Умєров прибув до Маямі для зустрічі з представниками США, - джерело

16:15 07.05.2026 Чт
2 хв
Що стало причиною візиту секретаря РНБО?
aimg Валерій Ульяненко aimg Мілан Лєліч
Фото: Рустем Умєров (Getty Images)

Головний переговорник України Рустем Умєров прибув до Маямі для зустрічі з представниками США.

Про це РБК-Україна стало відомо від власного джерела.

Водночас радник президента Дмитро Литвин підтвердив журналістам, що Умєров дійсно вирушив до США та вже прозвітував главі держави. Однак щодо того, чи прибув він в Маямі, Литвин не уточнював.

Тим часом агентство Reuters пише, що причиною візиту стало те, що мирні переговори щодо припинення війни в Україні зайшли в глухий кут протягом останніх місяців. Жодних додаткових подробиць воно не надало.

Reuters нагадує, що Київ сподівався на візит американських посланців Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера в Україну навесні цього року, але він так і не відбувся. Увага Вашингтона значною мірою змістилася з України на тлі війни в Ірані.

Мирні переговори

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує регулярні переговори з російським диктатором і Володимиром Зеленським щодо завершення війни. За його словами, ненависть між лідерами двох країн - це "безумство".

При цьому The New York Times написало, що ні Україна, ні Росія не мають чіткого плану ні до миру, ні до перемоги. Видання зазначило, що без активної ролі Вашингтона та суттєвого впливу на Кремль перспектива досягнення домовленостей виглядає примарною.

Зазначимо, керівник ОП Кирило Буданов заявляв, що мирні переговори між Україною та країною-агресоркою рухаються до укладення угоди. Він наголосив, що процес повного врегулювання війни в Україні може не зайняти багато часу.

Нещодавно глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Зеленський готовий зустрітися з Путіним, якщо участь у переговорах також братимуть президенти США та Туреччини.

На початку квітня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його країна готова прийняти наступний раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією.

РБК-Україна також писало, що джерела в українській владі попереджають: незабаром США можуть розпочати новий раунд тиску.

