США готують новий етап тиску в переговорах щодо України, - джерело

Через війну в Ірані переговори щодо України фактично зупинилися. Втім, джерела в українській владі попереджають: незабаром США можуть розпочати новий раунд тиску.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Сім років Зеленського. Який план президента на війну, владу і вибори".

США готують нову спробу тиску - цього разу через пропозицію зняти санкції з Росії в обмін на перемир'я без жодних гарантій безпеки для України. Про це стверджують джерела в українській владі.

Чому переговори зупинилися

Формально заморожування переговорного процесу пов'язують із війною в Ірані, яка повністю переключила увагу американського президента Дональда Трампа та його переговірників. Але джерела в українській владі кажуть: насправді глухий кут настав ще у лютому - до початку іранської операції.

При цьому певний прогрес таки був. Українська, американська та російська сторони більш-менш узгодили чимало пунктів мирного плану. Військові домовилися про термінологію щодо перемир'я та розведення військ.

Але все впирається в одне - Донбас.

Донбас - червона лінія

Україна чітко дала зрозуміти всім учасникам переговорів: Донбас не буде здано. Ні Москві, ні Вашингтону, ні будь-кому іншому.

Реакція росіян виявилась показовою: вони почали висувати дедалі більші вимоги щодо так званої "демілітаризованої вільної економічної зони" на Донбасі. На практиці це означало б повну здачу українських територій - варіант, який Київ відкинув одразу.

З американського боку реакція інша, але не менш проблемна.

"У Трампа абсолютно впевнені, що йдеться тільки про цей невеликий шматок землі. Вони кажуть, мовляв, чого ви вперлися, та віддайте ви його росіянам, справ-то, зате закінчимо війну, підуть інвестиції, все буде добре", - каже джерело.

Проте Київ не може ніяк їм пояснити, що віддавати свої землі не можна не лише в принципі. Річ в тім, що у росіян одразу з'являться претензії на інші території і не тільки території.

Спецпосланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер так і не відвідали Київ. За даними джерел РБК-Україна, причина проста: сенсу їхати немає, якщо тут вони почують ті самі аргументи щодо Донбасу.

Були й такі, хто вважав: можливо, на місці вони змогли б когось переконати. Але й це навряд чи реально - позиція і влади, і суспільства щодо Донбасу незмінна.

"На попередньому переговорному етапі була спроба дотиснути Україну до якогось формату здачі території, на що ми не пішли, і Росію до якогось формату альтернативного - вільна економічна зона, стоїмо де стоїмо, відходимо на рівні дистанції", - розповідає співрозмовник у президентському оточенні.

Трамп не досяг ані першого, ані другого результату. Росія зробила ставку на удари по енергетиці - і програла її.

Тепер на горизонті є новий етап - американці можуть спробувати "продати" зняття санкцій в обмін на якісь ефемерні поступки з боку Кремля.

Зокрема, на перемир'я без гарантій, про що раніше писало РБК-Україна.

"Звичайно, далекобійні удари триватимуть незалежно від дипломатії, це наша тактика", - додає співрозмовник в оточенні президента України Володимира Зеленського.