Телефонують від Умєрова: секретар РНБО попередив про шахраїв

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров попередив про спроби комунікації від його імені з невідомих номерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Умєрова в Telegram .

"Невстановлені особи представляються моїм ім’ям і звертаються до міжнародних партнерів, дипломатичного корпусу, колег з різними запитами, намагаючись отримати інформацію", - зазначив секретар РНБО.

Умєров наголосив, що такі повідомлення не мають жодного стосунку ні до нього особисто, ні до його офіційної діяльності.

Він закликав дотримуватися інформаційної гігієни та ретельно перевіряти джерела комунікації.

"У разі отримання подібних повідомлень - прошу звертатися до Апарату РНБО України для уточнення та верифікації", - закликав Умєров.