Умеров и Буданов сообщили о результатах нового раунда переговоров с США в Париже

Украина, Среда 07 января 2026 17:58
UA EN RU
Умеров и Буданов сообщили о результатах нового раунда переговоров с США в Париже Фото: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украинские и американские представители во время очередного раунда переговоров в Париже 7 января договорились о дальнейших контактах на уровне лидеров и обсудили ключевые элементы плана завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Совета безопасности и обороны Рустема Умерова, а также на сообщение руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова.

"Провели очередной раунд консультаций со специальным посланником Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом, послом Чарльзом Кушнером, Джаредом Кушнером, а также сотрудником Белого дома Джошем Груенбаумом. Это уже была третья встреча с американской стороной в течение двух дней в Париже", - сказано в сообщении.

Со стороны Украины в переговорах приняли участие сам Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, новый руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, его новый первый заместитель Сергей Кислица, а также председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и советник Офиса Президента Александр Бевз.

"Предметно обсудили ключевые элементы базовой рамки завершения войны. Отдельно сосредоточились на возможных форматах дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнеров и США", - отметил Умеров, добавив, что готовится подробный доклад для президента Украины Владимира Зеленского.

Со своей стороны Буданов сообщил, что во время второго дня переговоров встретился с советниками по вопросам национальной безопасности и делегацией США. Но кроме них, он успел встретиться с представителями военной разведки Франции.

"Ключевые темы: гарантии безопасности и координация дальнейших шагов для приближения справедливого мира. Также провел профессиональную встречу с коллегами из французской военной разведки и лично ее руководителем - генералом Жаком Лангладом де Монгро", - написал он.

Напомним, что 6 января в Париже состоялась встреча Украины, США и стран "коалиции желающих". Стороны подтвердили единство относительно устойчивого мира и договорились о дальнейшей поддержке Киева - а руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил о конкретных договоренностях. Однако известно, что до сих пор нет четкого ответа на то, будут ли европейцы в Украине давать отпор, если Россия снова нападет.

Также известно, что Украина обсуждает с партнерами гарантии безопасности на земле, в небе и на море. О развертывании "ядерного зонтика" над Украиной речь не идет. Ответ относительно сроков гарантий безопасности от США планируется получить во время встречи Зеленского и президента Дональда Трампа.

