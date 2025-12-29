Умєров повідомив про новий дзвінок Віткоффа, до розмови підключився Зеленський

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров повідомив 29 грудня про розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. До неї приєднався і лідер України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Умєрова у Facebook.
"Щойно на шляху в Україну провели розмову зі спеціальним представником Президента США Стівом Віткоффом. До розмови приєднався Президент України Володимир Зеленський. Ключове - узгоджуємо подальші контакти та наступні кроки", - розповів він.
За словами Умєрова, робота йде "інтенсивно й предметно". Він наголосив, що консультації та опрацювання пунктів мирного плану щодо України відбуваються щодня.
"Постійно на зв'язку також із європейськими радниками з питань національної безпеки. Домовилися про наступні контакти найближчим часом", - додав секретар РНБО.
Нагадаємо, 28 грудня Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, під час якої обговорювали спірні моменти американського "мирного плану" для України.
Після переговорів президенти двох країн вийшли до преси із заявами щодо переговорів. Трамп повідомив про певний прогрес у питанні Донбасу, додавши, що остаточне рішення ще не ухвалене, але сторони наблизилися до домовленості.
Президент США також оголосив про створення спеціальної робочої групи з мирного врегулювання, яка працюватиме з високопосадовцями США і взаємодіятиме з російською стороною.
Зеленський зазначив, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки від США - на 100%. Крім того, Зеленський матиме ще одну розмову з Трампом. Вона відбудеться 29 грудня.
Про що говорили на зустрічі президенти України та США, і чи вдалося дійти згоди щодо чутливих питань - читайте в матеріалі РБК-Україна.