Умєров повідомив про новий дзвінок Віткоффа, до розмови підключився Зеленський

"Щойно на шляху в Україну провели розмову зі спеціальним представником Президента США Стівом Віткоффом. До розмови приєднався Президент України Володимир Зеленський. Ключове - узгоджуємо подальші контакти та наступні кроки", - розповів він.

За словами Умєрова, робота йде "інтенсивно й предметно". Він наголосив, що консультації та опрацювання пунктів мирного плану щодо України відбуваються щодня.

"Постійно на зв'язку також із європейськими радниками з питань національної безпеки. Домовилися про наступні контакти найближчим часом", - додав секретар РНБО.