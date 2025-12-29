UA

Умєров повідомив про новий дзвінок Віткоффа, до розмови підключився Зеленський

Фото: секретар РНБО України Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерій Ульяненко

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров повідомив 29 грудня про розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. До неї приєднався і лідер України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Умєрова у Facebook.

"Щойно на шляху в Україну провели розмову зі спеціальним представником Президента США Стівом Віткоффом. До розмови приєднався Президент України Володимир Зеленський. Ключове - узгоджуємо подальші контакти та наступні кроки", - розповів він.

За словами Умєрова, робота йде "інтенсивно й предметно". Він наголосив, що консультації та опрацювання пунктів мирного плану щодо України відбуваються щодня.

"Постійно на зв'язку також із європейськими радниками з питань національної безпеки. Домовилися про наступні контакти найближчим часом", - додав секретар РНБО.

Зустріч Зеленського і Трампа

Нагадаємо, 28 грудня Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп провели зустріч у Флориді, під час якої обговорювали спірні моменти американського "мирного плану" для України.

Після переговорів президенти двох країн вийшли до преси із заявами щодо переговорів. Трамп повідомив про певний прогрес у питанні Донбасу, додавши, що остаточне рішення ще не ухвалене, але сторони наблизилися до домовленості.

Президент США також оголосив про створення спеціальної робочої групи з мирного врегулювання, яка працюватиме з високопосадовцями США і взаємодіятиме з російською стороною.

Зеленський зазначив, що мирний план узгоджений на 90%, а гарантії безпеки від США - на 100%. Крім того, Зеленський матиме ще одну розмову з Трампом. Вона відбудеться 29 грудня.

Про що говорили на зустрічі президенти України та США, і чи вдалося дійти згоди щодо чутливих питань - читайте в матеріалі РБК-Україна.

