RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Умеров сообщил о новом звонке Уиткоффа, к разговору подключился Зеленский

Фото: секретарь СНБО Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил 29 декабря о разговоре со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. К нему присоединился и лидер Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Умерова в Facebook.

"Только что на пути в Украину провели разговор со специальным представителем Президента США Стивом Уиткоффом. К разговору присоединился Президент Украины Владимир Зеленский. Ключевое - согласовываем дальнейшие контакты и следующие шаги", - рассказал он.

По словам Умерова, работа идет "интенсивно и предметно". Он подчеркнул, что консультации и проработка пунктов мирного плана по Украине происходят ежедневно.

"Постоянно на связи также с европейскими советниками по вопросам национальной безопасности. Договорились о следующих контактах в ближайшее время", - добавил секретарь СНБО.

 

Встреча Зеленского и Трампа

Напомним, 28 декабря Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу во Флориде, во время которой обсуждали спорные моменты американского "мирного плана" для Украины.

После переговоров президенты двух стран вышли к прессе с заявлениями относительно переговоров. Трамп сообщил об определенном прогрессе в вопросе Донбасса, добавив, что окончательное решение еще не принято, но стороны приблизились к договоренности.

Президент США также объявил о создании специальной рабочей группы по мирному урегулированию, которая будет работать с высокопоставленными чиновниками США и взаимодействовать с российской стороной.

Зеленский отметил, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на 100%. Кроме того, Зеленский будет иметь еще один разговор с Трампом. Он состоится 29 декабря.

О чем говорили на встрече президенты Украины и США, и удалось ли прийти к согласию по чувствительным вопросам - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРустем УмеровСтив Уиткоффмирный план США