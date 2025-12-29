Умеров сообщил о новом звонке Уиткоффа, к разговору подключился Зеленский

"Только что на пути в Украину провели разговор со специальным представителем Президента США Стивом Уиткоффом. К разговору присоединился Президент Украины Владимир Зеленский. Ключевое - согласовываем дальнейшие контакты и следующие шаги", - рассказал он.

По словам Умерова, работа идет "интенсивно и предметно". Он подчеркнул, что консультации и проработка пунктов мирного плана по Украине происходят ежедневно.

"Постоянно на связи также с европейскими советниками по вопросам национальной безопасности. Договорились о следующих контактах в ближайшее время", - добавил секретарь СНБО.