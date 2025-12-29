Трамп анонсував ще одну розмову із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що матиме ще одну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Вона відбудеться завтра.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Трамп заявив на спільній прес-конференції із Зеленським після перемовин у Мар-а-Лаго.

За словами Трампа, сьогодні на зустрічі із Зеленським було обговорено 95% питань із Зеленським.

"Ми дуже близькі до мети, можливо, навіть дуже близькі, ми досягли великої деталізації, хоч багато хто і говорив, що це неможливо. Продовжимо завтра", - заявив Трамп.

Зустріч Трампа та Зеленського

26 грудня президент Володимир Зеленський повідомив про намір найближчим часом провести зустріч із президентом США Дональдом Трампом для обговорення мирного плану. За його словами, ключові рішення можуть бути ухвалені ще до Нового року.

Раніше Зеленський уперше представив погоджений зі США мирний план із 20 пунктів, а також пакет документів щодо гарантій безпеки та післявоєнного відновлення України. Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що за активної участі Білого дому досягнення мирної угоди можливе протягом 90 днів.

Президент уточнив, що під час переговорів із Трампом планує обговорити п’ять ключових напрямів, зокрема гарантії безпеки, військову складову, відновлення України та подальші кроки.

Крім того, стало відомо, що напередодні зустрічі з Зеленським Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Спілкування тривало понад годину, після чого сторони домовилися знову зідзвонитися вже після переговорів Трампа і Зеленського.