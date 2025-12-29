Умєров повідомив про новий дзвінок Віткоффа, до розмови підключився Зеленський

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Рустем Умєров повідомив 29 грудня про розмову зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. До неї приєднався і лідер України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Умєрова у Facebook.