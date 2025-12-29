Умеров сообщил о новом звонке Уиткоффа, к разговору подключился Зеленский
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил 29 декабря о разговоре со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. К нему присоединился и лидер Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Умерова в Facebook.
"Только что на пути в Украину провели разговор со специальным представителем Президента США Стивом Уиткоффом. К разговору присоединился Президент Украины Владимир Зеленский. Ключевое - согласовываем дальнейшие контакты и следующие шаги", - рассказал он.
По словам Умерова, работа идет "интенсивно и предметно". Он подчеркнул, что консультации и проработка пунктов мирного плана по Украине происходят ежедневно.
"Постоянно на связи также с европейскими советниками по вопросам национальной безопасности. Договорились о следующих контактах в ближайшее время", - добавил секретарь СНБО.
Встреча Зеленского и Трампа
Напомним, 28 декабря Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели встречу во Флориде, во время которой обсуждали спорные моменты американского "мирного плана" для Украины.
После переговоров президенты двух стран вышли к прессе с заявлениями относительно переговоров. Трамп сообщил об определенном прогрессе в вопросе Донбасса, добавив, что окончательное решение еще не принято, но стороны приблизились к договоренности.
Президент США также объявил о создании специальной рабочей группы по мирному урегулированию, которая будет работать с высокопоставленными чиновниками США и взаимодействовать с российской стороной.
Зеленский отметил, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на 100%. Кроме того, Зеленский будет иметь еще один разговор с Трампом. Он состоится 29 декабря.
О чем говорили на встрече президенты Украины и США, и удалось ли прийти к согласию по чувствительным вопросам - читайте в материале РБК-Украина.