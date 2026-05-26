Умєров неочікувано приїхав у Берлін: що і з ким обговорював

За даними видання, у вівторок Умєров зустрінеться з радниками з питань національної безпеки країн групи E3 - Німеччини, Франції та Великої Британії.

Переговори проходять у конфіденційному форматі. Речник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца відмовився коментувати зустріч, пославшись саме на її закритий характер.

Українське посольство в Берліні також не надало коментарів.

Напередодні Умєров перебував у Брюсселі, де проводив переговори з представниками Європейської комісії щодо співпраці в оборонній сфері, а вже у вівторок вранці вилетів до Німеччини.

У Politico зазначили, що переговори відбуваються у критичний момент після масованої атаки Росії на Київ та нових заяв Москви про "послідовні й системні удари" по українській столиці.

Коментар речниці Умєрова

Речниця Умєрова Діана Давітян підтвердила журналістам, що міністр працює в Берліні.

За її словами, однією із зустрічей стали переговори з німецьким колегою Гюнтером Зауттером.

Сторони обговорювали питання безпеки, переговорний процес, а також оборонну співпрацю між Україною та Німеччиною, зокрема реалізацію Drone Deal.

Водночас Давітян спростувала інформацію про нібито "екстрений характер" переговорів.

"Немає ніякої екстреної зустрічі. Звичайна планова робота з європейськими колегами. Вчора був Брюссель, сьогодні Берлін. Також на цьому тижні будуть ще декілька європейських столиць", - заявила речниця.

Окремо вона наголосила, що питання "обмеженого членства України в ЄС" під час переговорів не порушувалося.

Погрози РФ щодо Києва

Нагадаємо, 25 травня речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що удари по Києву у відповідь "завдавалися і будуть завдаватися".

Пізніше глава російського МЗС Сергій Лавров під час розмови з держсекретарем США Марко Рубіо також пригрозив новими ударами по українській столиці та закликав іноземних дипломатів залишити Київ.