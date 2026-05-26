Умеров неожиданно приехал в Берлин: что и с кем обсуждал

По данным издания, во вторник Умеров встретится с советниками по вопросам национальной безопасности стран группы E3 - Германии, Франции и Великобритании.

Переговоры проходят в конфиденциальном формате. Представитель канцлера Германии Фридриха Мерца отказался комментировать встречу, сославшись именно на ее закрытый характер.

Украинское посольство в Берлине также не предоставило комментариев.

Накануне Умеров находился в Брюсселе, где проводил переговоры с представителями Европейской комиссии по сотрудничеству в оборонной сфере, а уже во вторник утром вылетел в Германию.

В Politico отметили, что переговоры проходят в критический момент после массированной атаки России на Киев и новых заявлений Москвы о "последовательных и системных ударах" по украинской столице.

Комментарий пресс-секретаря Умерова

Пресс-секретарь Умерова Диана Давитян подтвердила журналистам, что министр работает в Берлине.

По ее словам, одной из встреч стали переговоры с немецким коллегой Гюнтером Зауттером.

Стороны обсуждали вопросы безопасности, переговорный процесс, а также оборонное сотрудничество между Украиной и Германией, в частности реализацию Drone Deal.

В то же время Давитян опровергла информацию о якобы "экстренном характере" переговоров.

"Нет никакой экстренной встречи. Обычная плановая работа с европейскими коллегами. Вчера был Брюссель, сегодня Берлин. Также на этой неделе будут еще несколько европейских столиц", - заявила пресс-секретарь.

Отдельно она подчеркнула, что вопрос "ограниченного членства Украины в ЕС" во время переговоров не поднимался.

Угрозы РФ в отношении Киева

Напомним, 25 мая спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответные удары по Киеву "наносились и будут наноситься".

Позже глава российского МИД Сергей Лавров во время разговора с госсекретарем США Марко Рубио также пригрозил новыми ударами по украинской столице и призвал иностранных дипломатов покинуть Киев.