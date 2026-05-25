"Фантомні болі" Москви: три справжні причини, чому Росія знову погрожує ударами по Києву

18:26 25.05.2026 Пн
Що саме намагається приховати Путін за новою хвилею погроз на адресу Києва?
aimg Марія Науменко aimg Уляна Безпалько
"Фантомні болі" Москви: три справжні причини, чому Росія знову погрожує ударами по Києву Фото: керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко (Getty Images)
У Центрі протидії дезінформації пояснили, чому Росія знову посилила погрози ударами по Києву. Там назвали одразу три ключові причини такої риторики Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

За його словами, одна з головних причин нової хвилі погроз пов’язана з відсутністю стратегічних успіхів російської армії на фронті.

"За відсутності стратегічних результатів російської армії на фронті, керівництво цього терористичного утворення, що маскується під державу росія, офіційно декларує курс на терор цивільного населення і залякування жителів України, зокрема міста Києва", - заявив Коваленко.

У ЦПД вважають, що таким чином Кремль намагається психологічно тиснути на українців і схилити населення до капітуляції. Водночас Коваленко наголосив, що подібні спроби Росії вже неодноразово провалювалися.

Другою причиною він назвав прагнення Москви вплинути на міжнародну дипломатичну присутність у столиці України.

За словами Коваленка, Росія вже завдавала пошкоджень іноземним представництвам і не хоче опинитися в ситуації, коли доведеться виправдовуватися, якщо ракета влучить в якусь амбасаду впливових міжнародних держав.

Водночас Кремль, як і на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, прагне домогтися, щоб дипломати покинули Київ.

"Зараз цього не відбувається, бо російську армію вже не бояться, вона продемонструвала слабкість, а Росія втратила вплив на Кавказі, Близькому Сході і пострадянському просторі. Фантомні болі в росіян через це досі є", - зазначив керівник ЦПД.

Третьою причиною, за словами Коваленка, є спроба Кремля відвернути увагу росіян від атак по території РФ та неспроможності захистити власні регіони і Москву.

У ЦПД наголосили, що Україна завдає ударів по військових об’єктах, тоді як Росія продовжує застосовувати тактику терору проти цивільного населення.

"Росіяни думають, що обстрілами Києва та інших міст вони вбережуть Москву. Насправді ж вони лише збільшать присутність війни у Москві та не тільки. Вберегти від цього може лише мир, якого Путін не хоче", - підсумував Коваленко.

Нагадаємо, у ніч на 24 травня Росія здійснила один із наймасштабніших повітряних ударів по Україні за останній час. За даними Повітряних сил ЗСУ, РФ випустила 90 ракет різних типів та близько 600 дронів, а головним напрямком атаки став Київ.

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що кількість ракет під час атаки перевищувала можливості української протиповітряної оборони щодо перехоплення.

Після удару речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що атаки по Києву "завдавалися і надалі завдаватимуться". Також вона повідомила про підготовку окремої заяви російського МЗС із попередженням для іноземних дипломатів.

Ігнат пояснив, чому ППО не гарантує 100% збиття цілей
