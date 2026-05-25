"Фантомні болі" Москви: три справжні причини, чому Росія знову погрожує ударами по Києву

У Центрі протидії дезінформації пояснили, чому Росія знову посилила погрози ударами по Києву. Там назвали одразу три ключові причини такої риторики Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

За його словами, одна з головних причин нової хвилі погроз пов’язана з відсутністю стратегічних успіхів російської армії на фронті.

"За відсутності стратегічних результатів російської армії на фронті, керівництво цього терористичного утворення, що маскується під державу росія, офіційно декларує курс на терор цивільного населення і залякування жителів України, зокрема міста Києва", - заявив Коваленко.

У ЦПД вважають, що таким чином Кремль намагається психологічно тиснути на українців і схилити населення до капітуляції. Водночас Коваленко наголосив, що подібні спроби Росії вже неодноразово провалювалися.

Другою причиною він назвав прагнення Москви вплинути на міжнародну дипломатичну присутність у столиці України.

За словами Коваленка, Росія вже завдавала пошкоджень іноземним представництвам і не хоче опинитися в ситуації, коли доведеться виправдовуватися, якщо ракета влучить в якусь амбасаду впливових міжнародних держав.

Водночас Кремль, як і на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, прагне домогтися, щоб дипломати покинули Київ.

"Зараз цього не відбувається, бо російську армію вже не бояться, вона продемонструвала слабкість, а Росія втратила вплив на Кавказі, Близькому Сході і пострадянському просторі. Фантомні болі в росіян через це досі є", - зазначив керівник ЦПД.

Третьою причиною, за словами Коваленка, є спроба Кремля відвернути увагу росіян від атак по території РФ та неспроможності захистити власні регіони і Москву.

У ЦПД наголосили, що Україна завдає ударів по військових об’єктах, тоді як Росія продовжує застосовувати тактику терору проти цивільного населення.

"Росіяни думають, що обстрілами Києва та інших міст вони вбережуть Москву. Насправді ж вони лише збільшать присутність війни у Москві та не тільки. Вберегти від цього може лише мир, якого Путін не хоче", - підсумував Коваленко.