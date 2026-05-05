Ультиматум Зеленського та погрози Кремля: чи буде перемир’я та коли

Головне: Ініціатива Трампа та Путіна : Під час телефонної розмови США та РФ обговорили ідею припинення вогню на 9 травня. Офіційний Київ про ці домовленості напряму не інформували.

Звідки взялось нове перемир’я

Минулого тижня у ході розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним прозвучала ідея про перемир’я на 9 травня (російський "день перемоги"). Про це, за підсумками розмови, заявили представники кремлівського диктатора. А згодом це підтвердив і сам Трамп.

Втім, Україні про це "перемир’я" офіційно не повідомлялось.

Згодом президент України Володимир Зеленський дав доручення своїм представникам дізнатися деталі в американської сторони.

"З'ясуємо, про що конкретно йдеться: про кілька годин безпеки для параду в Москві чи про щось більше", - заявляв Зеленський.

Зеленський також акцентував на тому, що вперше за багато років на традиційному параді у Москві не буде воєнної техніки. А от українські дрони, за словами президента, на цьому параді все ж можуть пролетіти.

Дати перемир’я від РФ

Вчора ж Зеленський вкотре наголосив, що Росія досі офіційно не інформувала Україну щодо "перемир'я". Він також зазначив, що у нашої країни немає свят, а після 9 травня росіяни знову будуть вбивати українців.

Вже ближче до вечора росіяни видали чергову заяву щодо припинення вогню. Вороже Міноборони повідомило, що Путін визначив датами так званого перемир’я 8 та 9 травня. Не обійшлось і без погроз у бік України. Відповідаючи на слова Зеленського про українські дрони на параді росіяни пригрозили масованим ракетним ударом по центру Києва у відповідь.

Крім того, окупанти порадили мешканцям Києва та співробітникам іноземних диппредставництв "своєчасно залишити місто".

Відповідь України

Після заяви РФ президент України вкотре наголосив, що до нас офіційно ніхто не звертався. Зеленський виступив із контрпропозицією.

"Оголошуємо про режим тиші, починаючи з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня. Настав час російським керманичам робити реальні кроки для завершення їхньої війни, якщо вже російське міністерство оборони вважає, що не проведе парад у Москві без доброї волі України", - наголосив він.

Коментуючи слова президента, очільник МЗС Андрій Сибіга закликав усіх партнерів підтримувати заклик України до зупинки бойових дій.

Поки Кремль публічно закликає до перемир'я, у ніч на 5 травня Росія завдала ракетно-дронового удару по Україні. Під вогнем опинилися об’єкти енергетики, нафтогазової інфраструктури, залізниці та житлові будинки у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та інших областях. Внаслідок атак загинули 5 людей, ще десятки дістали поранення (найважча ситуація на Полтавщині, де через повторний удар по газовидобувному об'єкту загинули двоє рятувальників та ще понад 20 поранені).

Зеленський вже назвав такі дії ворога "абсолютним цинізмом". За його словами, просити про "тишу" для пропагандистського параду і водночас бити по цивільних - це доказ того, що пропозиції РФ залишаються лише порожніми заявами, тому Україна діятиме дзеркально.

Чого очікувати?

Як доводить досвід війни довіряти ворогу не можна і невідомо, чи буде тиша насправді. Але навіть якщо запропоноване перемир'я не відбудеться, Україна вже здобула важливу психологічну та тактичну перемогу в цій ситуації. Таку думку в коментарі РБК-Україна висловив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

За його словами, військовий парад на 9 травня для сучасної Росії - це непорушна "духовна скрєпа", яку проводили за будь-якої погоди та економічних криз.

"А тепер Росія, яка розповідає, що "України не існує на картах", через американців просить нас не псувати їм свято. Тобто "народ-побєдітель" благає країну, якої нібито "не існує", дати спокій їхньому параду. Ми вже зламали їм цю скрєпу і поставили під сумнів безпеку заходу, який для них критично важливий з погляду пропаганди", - зазначає експерт.

Водночас Ступак вважає, що створювати напругу навколо Москви варто передусім з військовою метою, а не заради символічних ударів. Очікування атаки змушує російське командування стягувати додаткові комплекси ППО (як-от "Панцирі" та "Буки") з Криму, Ростова чи Таганрога для захисту Підмосков'я.

"Атакувати саму Москву, де зараз сконцентрована величезна кількість ППО, військового сенсу немає - на ситуацію під Костянтинівкою чи Лиманом це не вплине. А от скористатися тим, що росіяни оголили інші регіони заради захисту столиці, та вдарити по великих оборонних підприємствах чи місцях дислокації ворога там, де захисту не залишилося, - це був би дійсно ефективний крок для фронту", - резюмував співрозмовник.