Зеленський пояснив ідею РФ про "перемир'я" на 9 травня і назвав головний ризик

Кремль прагне короткочасного перемир'я головним чином для того, щоб убезпечити військовий парад у Москві від потенційних українських ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського для Bloomberg .

Наміри РФ

Володимир Зеленський вважає, що російське керівництво хоче використати одно- або кількаденне припинення вогню виключно для захисту свого щорічного військового параду. Після цього атаки, ймовірно, будуть відновлені.

"Вони хочуть, щоб парад пройшов спокійно протягом кількох годин, а потім відновив атаки", - зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що Україна не дозволить зробити це припинення вогню тактичним обманом з боку Росії.

Реакція України

Водночас глава держави зауважив, що підтримує ініціативи щодо припинення вогню, які реально допомагають захистити цивільне населення та сприяють обміну полоненими.

"Ми завжди позитивно реагуємо на справжні пропозиції щодо припинення вогню з Росією, якщо такі існують", - додав Зеленський.