Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда

Главное: Инициатива Трампа и Путина : Во время телефонного разговора США и РФ обсудили идею прекращения огня на 9 мая. Официальный Киев об этих договоренностях напрямую не информировали.

Откуда взялось новое перемирие

На прошлой неделе в ходе разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным прозвучала идея о перемирии на 9 мая (российский "день победы"). Об этом, по итогам разговора, заявили представители кремлевского диктатора. А впоследствии это подтвердил и сам Трамп.

Впрочем, Украине об этом "перемирии" официально не сообщалось.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский дал поручение своим представителям узнать детали у американской стороны.

"Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем", - заявлял Зеленский.

Зеленский также акцентировал на том, что впервые за много лет на традиционном параде в Москве не будет военной техники. А вот украинские дроны, по словам президента, на этом параде все же могут пролететь.

Даты перемирия от РФ

Вчера же Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Россия до сих пор официально не информировала Украину о "перемирии". Он также отметил, что у нашей страны нет праздников, а после 9 мая россияне снова будут убивать украинцев.

Уже ближе к вечеру россияне выдали очередное заявление о прекращении огня. Вражеское Минобороны сообщило, что Путин определил датами так называемого перемирия 8 и 9 мая. Не обошлось и без угроз в сторону Украины. Отвечая на слова Зеленского об украинских дронах на параде россияне пригрозили массированным ракетным ударом по центру Киева в ответ.

Кроме того, оккупанты посоветовали жителям Киева и сотрудникам иностранных диппредставительств "своевременно покинуть город".

Ответ Украины

После заявления РФ президент Украины в очередной раз подчеркнул, что к нам официально никто не обращался. Зеленский выступил с контрпредложением.

"Объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Пришло время российским руководителям делать реальные шаги для завершения их войны, если уж российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины", - подчеркнул он.

Комментируя слова президента, глава МИД Андрей Сибига призвал всех партнеров поддерживать призыв Украины к остановке боевых действий.

Пока Кремль публично призывает к перемирию, в ночь на 5 мая Россия нанесла ракетно-дроновой удар по Украине. Под огнем оказались объекты энергетики, нефтегазовой инфраструктуры, железной дороги и жилые дома в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и других областях. В результате атак погибли 5 человек, еще десятки получили ранения (самая тяжелая ситуация на Полтавщине, где из-за повторного удара по газодобывающему объекту погибли двое спасателей и еще более 20 ранены).

Зеленский уже назвал такие действия врага "абсолютным цинизмом". По его словам, просить о "тишине" для пропагандистского парада и одновременно бить по гражданским - это доказательство того, что предложения РФ остаются лишь пустыми заявлениями, поэтому Украина будет действовать зеркально.

Чего ожидать?

Как доказывает опыт войны доверять врагу нельзя и неизвестно, будет ли тишина на самом деле. Но даже если предложенное перемирие не состоится, Украина уже одержала важную психологическую и тактическую победу в этой ситуации. Такое мнение в комментарии РБК-Украина высказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, военный парад на 9 мая для современной России - это незыблемая "духовная скрепа", которую проводили при любой погоде и экономических кризисах.

"А теперь Россия, которая рассказывает, что "Украины не существует на картах", через американцев просит нас не портить им праздник. То есть "народ-победитель" умоляет страну, которой якобы "не существует", оставить в покое их парад. Мы уже сломали им эту скрепу и поставили под сомнение безопасность мероприятия, которое для них критически важно с точки зрения пропаганды", - отмечает эксперт.

В то же время Ступак считает, что создавать напряжение вокруг Москвы стоит прежде всего с военной целью, а не ради символических ударов. Ожидание атаки заставляет российское командование стягивать дополнительные комплексы ПВО (например, "Панцири" и "Буки") из Крыма, Ростова или Таганрога для защиты Подмосковья.

"Атаковать саму Москву, где сейчас сконцентрировано огромное количество ПВО, военного смысла нет - на ситуацию под Константиновкой или Лиманом это не повлияет. А вот воспользоваться тем, что россияне оголили другие регионы ради защиты столицы, и ударить по крупным оборонным предприятиям или местам дислокации врага там, где защиты не осталось, - это был бы действительно эффективный шаг для фронта", - резюмировал собеседник.