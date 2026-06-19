Ультиматум Лукашенку: джерело РБК-Україна пояснило, чого вимагає Зеленський

Він пояснив, що завдяки ретрансляторам, розміщеним на території Білорусі, здійснюється коригування ворожих атак дронами "Шахед" на Україну.

Також для ударів росіяни використовують білоруські засоби зв’язку, що допомагає країні-агресору здійснювати атаки.

"Саме про цю техніку йдеться. Іншої техніки там, зокрема, якщо говорити про бойову або засоби ураження, з боку білоруського кордону, не фіксується", - підкреслив співрозмовник РБК-Україна.

Що сказав Зеленський

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що він не образився на образи з боку самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Але, за його словами, на вишках у Білорусі розмістили ретранслятори - це техніка, яка коригує удари росіян по цивільних об’єктах в Україні.

Голова української держави звернув увагу, що для того, щоб прибрати ці ретранслятори, має вистачити тижня.

При цьому президент наголосив, що якщо Білорусь цього не зробить, Україна сама подбає про те, щоб ретрансляторів там не було.