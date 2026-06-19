Ультиматум Лукашенко: источник РБК-Украина объяснил, чего требует Зеленский

Он объяснил, что благодаря ретрансляторам, которые размещены на территории Беларуси, совершается корректировка вражеских атак дронами "Шахед" на Украину.

Также для ударов россияне используют белорусские средства связи, это помогает стране-агрессору проводить атаки.

"Именно об этой технике идет речь. Другой техники там, в частности, если говорить о боевой или средствах поражения, со стороны белорусской границы, не фиксируется", - подчеркнул собеседник РБК-Украина.

Что сказал Зеленский

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он не обиделся на оскорбления со стороны самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Но, по его словам, на вышках в Беларуси разместили ретрансляторы - это техника, которая корректирует удары россиян по гражданским объектам в Украине.

Глава украинского государства обратил внимание, что для того, чтобы убрать эти ретрансляторы, должно хватить недели.

При этом президент обратил внимание, что если этого не сделает Беларусь, Украина сама обеспечит, чтобы ретрансляторов там не было.