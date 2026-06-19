RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Ультиматум Лукашенко: источник РБК-Украина объяснил, чего требует Зеленский

21:13 19.06.2026 Пт
2 мин
Президент Украины жетско обратился с белорусскому диктатору
aimg Иван Носальский aimg Ульяна Безпалько
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)

Президент Украины Владимир Зеленский требует от Беларуси, чтобы та убрала со своей территории ретрансляторы для российских дронов-камикадзе "Шахед".

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в Силах обороны Украины.

Он объяснил, что благодаря ретрансляторам, которые размещены на территории Беларуси, совершается корректировка вражеских атак дронами "Шахед" на Украину.

Также для ударов россияне используют белорусские средства связи, это помогает стране-агрессору проводить атаки.

"Именно об этой технике идет речь. Другой техники там, в частности, если говорить о боевой или средствах поражения, со стороны белорусской границы, не фиксируется", - подчеркнул собеседник РБК-Украина.

Читайте также: Полгода шпионили за дронами РФ: хакеры раскрыли тайную роль Беларуси в ударах по Украине

Что сказал Зеленский

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он не обиделся на оскорбления со стороны самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Но, по его словам, на вышках в Беларуси разместили ретрансляторы - это техника, которая корректирует удары россиян по гражданским объектам в Украине.

Глава украинского государства обратил внимание, что для того, чтобы убрать эти ретрансляторы, должно хватить недели.

При этом президент обратил внимание, что если этого не сделает Беларусь, Украина сама обеспечит, чтобы ретрансляторов там не было.

К слову, еще в феврале этого года стало известно, что Россия развернула на территории Беларуси систему ретрансляторов для своих дронов.

Уже 23 февраля глава украинского государства намекнул, что Украина провела операции для того, чтобы уничтожить ретрансляторы на территории Беларуси. Деталей он не раскрыл.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Александр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияБеларусьВойна в УкраинеДрониАтака дронов