ua en ru
Пт, 19 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Ультиматум Лукашенко: источник РБК-Украина объяснил, чего требует Зеленский

21:13 19.06.2026 Пт
2 мин
Президент Украины жетско обратился с белорусскому диктатору
aimg Иван Носальский aimg Ульяна Безпалько
Ультиматум Лукашенко: источник РБК-Украина объяснил, чего требует Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (facebook.com/zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Президент Украины Владимир Зеленский требует от Беларуси, чтобы та убрала со своей территории ретрансляторы для российских дронов-камикадзе "Шахед".

Об этом РБК-Украина сообщил информированный источник в Силах обороны Украины.

Он объяснил, что благодаря ретрансляторам, которые размещены на территории Беларуси, совершается корректировка вражеских атак дронами "Шахед" на Украину.

Также для ударов россияне используют белорусские средства связи, это помогает стране-агрессору проводить атаки.

"Именно об этой технике идет речь. Другой техники там, в частности, если говорить о боевой или средствах поражения, со стороны белорусской границы, не фиксируется", - подчеркнул собеседник РБК-Украина.

Читайте также: Полгода шпионили за дронами РФ: хакеры раскрыли тайную роль Беларуси в ударах по Украине

Что сказал Зеленский

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что он не обиделся на оскорбления со стороны самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Но, по его словам, на вышках в Беларуси разместили ретрансляторы - это техника, которая корректирует удары россиян по гражданским объектам в Украине.

Глава украинского государства обратил внимание, что для того, чтобы убрать эти ретрансляторы, должно хватить недели.

При этом президент обратил внимание, что если этого не сделает Беларусь, Украина сама обеспечит, чтобы ретрансляторов там не было.

К слову, еще в феврале этого года стало известно, что Россия развернула на территории Беларуси систему ретрансляторов для своих дронов.

Уже 23 февраля глава украинского государства намекнул, что Украина провела операции для того, чтобы уничтожить ретрансляторы на территории Беларуси. Деталей он не раскрыл.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Александр Лукашенко Владимир Зеленский Российская Федерация Беларусь Война в Украине Дрони Атака дронов
Новости
У Лукашенко есть неделя: Зеленский выдвинул жесткий ультиматум Беларуси
У Лукашенко есть неделя: Зеленский выдвинул жесткий ультиматум Беларуси
Аналитика
Палатки в метро и ночлег в подвалах. Безопасны ли укрытия во время тревог
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Палатки в метро и ночлег в подвалах. Безопасны ли укрытия во время тревог