Ультиматум чи компроміс? Іран запропонував Трампу угоду по протоці

Агенція повідомляє з посиланням на неназваного іранського чиновника, що влада Ірану вважає свою пропозицію значним кроком назустріч Вашингтону. Головна ідея полягає у поділі військової напруги та складних політичних переговорів. Тегеран хоче отримати гарантії безпеки від США та Ізраїлю.

Основні пункти іранської ініціативи:

Відкриття протоки: Іран відновлює вільний рух суден.

Зняття блокади: США припиняють економічний та військовий тиск.

Ядерне питання: дискусії щодо обмеження центрифуг та збагачення урану переносять "на потім".

Визнання прав: Вашингтон має визнати право Тегерана на мирний атом.

"Згідно з цими рамками, переговори щодо складнішого ядерного питання переведені на завершальну стадію для створення більш сприятливої ​​атмосфери", - сказав іранський посадовець на умовах анонімності.

Нафта та вибори: чому час грає проти США

Вашингтон перебуває під колосальним внутрішнім тиском, зазначає Reuters. Ціни на бензин: у США стрімко зростають, а Штати - автомобільна країна з великою територією.

Пальне може стати основним фактором, який вплине на виборців під час голосування за кандидатів до Конгресу у листопаді. Республіканці під великим ризиком втратити більшість.