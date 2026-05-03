Ультиматум или компромисс? Иран предложил Трампу сделку по проливу

Агентство сообщает со ссылкой на неназванного иранского чиновника, что власти Ирана считают свое предложение значительным шагом навстречу Вашингтону. Главная идея заключается в разделении военного напряжения и сложных политических переговоров. Тегеран хочет получить гарантии безопасности от США и Израиля.

Основные пункты иранской инициативы:

Открытие пролива: Иран восстанавливает свободное движение судов.

Снятие блокады: США прекращают экономическое и военное давление.

Ядерный вопрос: дискуссии по ограничению центрифуг и обогащения урана переносят "на потом".

Признание прав: Вашингтон должен признать право Тегерана на мирный атом.

"Согласно этим рамкам, переговоры по сложному ядерному вопросу переведены на завершающую стадию для создания более благоприятной атмосферы", - сказал иранский чиновник на условиях анонимности.

Нефть и выборы: почему время играет против США

Вашингтон находится под колоссальным внутренним давлением, отмечает Reuters. Цены на бензин: в США стремительно растут, а Штаты - автомобильная страна с большой территорией.

Топливо может стать основным фактором, который повлияет на избирателей во время голосования за кандидатов в Конгресс в ноябре. Республиканцы под большим риском потерять большинство.