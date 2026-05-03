Ультиматум или компромисс? Иран предложил Трампу сделку по проливу

Иран предложил США новое соглашение для разблокирования Ормузского пролива и прекращения взаимной осады. План предусматривает немедленное восстановление судоходства, но откладывает ключевые переговоры по ядерной программе на неопределенный срок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Агентство сообщает со ссылкой на неназванного иранского чиновника, что власти Ирана считают свое предложение значительным шагом навстречу Вашингтону. Главная идея заключается в разделении военного напряжения и сложных политических переговоров. Тегеран хочет получить гарантии безопасности от США и Израиля.
Основные пункты иранской инициативы:
"Согласно этим рамкам, переговоры по сложному ядерному вопросу переведены на завершающую стадию для создания более благоприятной атмосферы", - сказал иранский чиновник на условиях анонимности.
Вашингтон находится под колоссальным внутренним давлением, отмечает Reuters. Цены на бензин: в США стремительно растут, а Штаты - автомобильная страна с большой территорией.
Топливо может стать основным фактором, который повлияет на избирателей во время голосования за кандидатов в Конгресс в ноябре. Республиканцы под большим риском потерять большинство.
Как известно, Трампу не нравится предложение Ирана перенести переговоры по ядерному вопросу. Американский лидер предполагает, что Иран может никогда не прийти к согласию из-за внутренних противоречий.
В то же время президент США Дональд Трамп недавно заявлял, что США уже одержали победу над Ираном. Однако он подчеркивал, что ядерная угроза со стороны Тегерана до сих пор сохраняется.
Между тем на фоне войны в Иране госдолг США превысил объем экономики страны. Это произошло впервые со времен Второй мировой войны.