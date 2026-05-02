Іран почав скорочувати видобуток нафти через морську блокаду США, - Bloomberg

Іран вирішив почати скорочувати видобуток нафти через військово-морську блокаду США в Ормузькій протоці, яка обмежила країні торгівлю. Однак нюанс у тому, що Тегеран підготовлений до такого сценарію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Видання пише, що Іран має багаторічний досвід підготовки до різних варіантів у подібному сценарії.

Тому, як каже джерело, Тегеран завчасно скорочує видобуток нафти, щоб не перевищувати перевищувати граничні потужності, а не чекати повного заповнення резервуарів.

Крім того, інженери навчилися зупиняти свердловини без серйозних ушкоджень і швидко перезапускати їх після того, як багаторічні санкції та зупинки виробництва призвели до циклів збоїв у нафтовій промисловості країни.

"У нас достатньо досвіду і знань. Ми не турбуємося", - сказав представник Іранської асоціації експортерів нафти, газу і нафтохімічної продукції Хамід Хоссейні.

Bloomberg уточнює, що ці методи, відпрацьовані під час численних війн і санкційних режимів, були вдосконалені під час першого президентства Дональда Трампа, коли США вийшли з іранської ядерної угоди 2018 року і ввели санкції, які змусили Іран різко скоротити видобуток.

Однак у довгостроковій перспективі ці обмеження виявилися далеко не смертельним вироком, і видобуток нафти в країні в наступні роки зріс.

При цьому іранські чиновники визнають, що їхні постійні зусилля з підтримки видобутку нафти можуть бути ефективними лише протягом певного періоду. Для них питання лише в тому, чи зможуть вони витримати довше, ніж США, на тлі економічних наслідків.