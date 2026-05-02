ua en ru
Сб, 02 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Іран почав скорочувати видобуток нафти через морську блокаду США, - Bloomberg

21:00 02.05.2026 Сб
2 хв
Іран виявився готовий до тиску США?
aimg Едуард Ткач
Іран почав скорочувати видобуток нафти через морську блокаду США, - Bloomberg Фото: зараз питання в тому, хто яка з країн витримає економічний тиск довше (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Іран вирішив почати скорочувати видобуток нафти через військово-морську блокаду США в Ормузькій протоці, яка обмежила країні торгівлю. Однак нюанс у тому, що Тегеран підготовлений до такого сценарію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: Трамп визнав, що США при захопленні танкерів з іранською нафтою діють "як пірати"

Видання пише, що Іран має багаторічний досвід підготовки до різних варіантів у подібному сценарії.

Тому, як каже джерело, Тегеран завчасно скорочує видобуток нафти, щоб не перевищувати перевищувати граничні потужності, а не чекати повного заповнення резервуарів.

Крім того, інженери навчилися зупиняти свердловини без серйозних ушкоджень і швидко перезапускати їх після того, як багаторічні санкції та зупинки виробництва призвели до циклів збоїв у нафтовій промисловості країни.

"У нас достатньо досвіду і знань. Ми не турбуємося", - сказав представник Іранської асоціації експортерів нафти, газу і нафтохімічної продукції Хамід Хоссейні.

Bloomberg уточнює, що ці методи, відпрацьовані під час численних війн і санкційних режимів, були вдосконалені під час першого президентства Дональда Трампа, коли США вийшли з іранської ядерної угоди 2018 року і ввели санкції, які змусили Іран різко скоротити видобуток.

Однак у довгостроковій перспективі ці обмеження виявилися далеко не смертельним вироком, і видобуток нафти в країні в наступні роки зріс.

При цьому іранські чиновники визнають, що їхні постійні зусилля з підтримки видобутку нафти можуть бути ефективними лише протягом певного періоду. Для них питання лише в тому, чи зможуть вони витримати довше, ніж США, на тлі економічних наслідків.

Іран обмежений у доходах від нафти

Нагадаємо, приблизно 5 днів тому президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану залишилося близько трьох днів до того моменту, як нафтова інфраструктура країни вибухне. Зокрема, через переповнення нафтосховищ.

Також ми писали, що за оцінкою Пентагону, Іран за час блокади Оманської затоки, яку започаткували США, - втратив уже майже 5 мільярдів доходів, яку Тегеран міг отримати за продаж нафти.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки НАФТА Іран
Новини
Зеленський анонсував нові кадрові зміни
Зеленський анонсував нові кадрові зміни
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончарова кореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги