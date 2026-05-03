Ультиматум или компромисс? Иран предложил Трампу сделку по проливу

01:14 03.05.2026 Вс
В этом предложении Тегеран хочет отложить ядерный вопрос "на потом"
Филипп Бойко
Фото: иранский флот (Getty Images)
Иран предложил США новое соглашение для разблокирования Ормузского пролива и прекращения взаимной осады. План предусматривает немедленное восстановление судоходства, но откладывает ключевые переговоры по ядерной программе на неопределенный срок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство сообщает со ссылкой на неназванного иранского чиновника, что власти Ирана считают свое предложение значительным шагом навстречу Вашингтону. Главная идея заключается в разделении военного напряжения и сложных политических переговоров. Тегеран хочет получить гарантии безопасности от США и Израиля.

Основные пункты иранской инициативы:

  • Открытие пролива: Иран восстанавливает свободное движение судов.
  • Снятие блокады: США прекращают экономическое и военное давление.
  • Ядерный вопрос: дискуссии по ограничению центрифуг и обогащения урана переносят "на потом".
  • Признание прав: Вашингтон должен признать право Тегерана на мирный атом.

"Согласно этим рамкам, переговоры по сложному ядерному вопросу переведены на завершающую стадию для создания более благоприятной атмосферы", - сказал иранский чиновник на условиях анонимности.

Нефть и выборы: почему время играет против США

Вашингтон находится под колоссальным внутренним давлением, отмечает Reuters. Цены на бензин: в США стремительно растут, а Штаты - автомобильная страна с большой территорией.

Топливо может стать основным фактором, который повлияет на избирателей во время голосования за кандидатов в Конгресс в ноябре. Республиканцы под большим риском потерять большинство.

Что сейчас известно о ситуации между США и Ираном

Как известно, Трампу не нравится предложение Ирана перенести переговоры по ядерному вопросу. Американский лидер предполагает, что Иран может никогда не прийти к согласию из-за внутренних противоречий.

В то же время президент США Дональд Трамп недавно заявлял, что США уже одержали победу над Ираном. Однако он подчеркивал, что ядерная угроза со стороны Тегерана до сих пор сохраняется.

Между тем на фоне войны в Иране госдолг США превысил объем экономики страны. Это произошло впервые со времен Второй мировой войны.

