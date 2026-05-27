Уламок ракети Falcon 9 наближається до Місяця: що буде після зіткнення

Верхній ступінь ракети-носія SpaceX Falcon 9 перебуває на траєкторії зіткнення з Місяцем. За розрахунками вчених, вже у серпні цього року об'єкт вріжеться у поверхню супутника Землі на швидкості, яка більш ніж у сім разів перевищує швидкість звуку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Project Pluto .

Траєкторія польоту та походження уламка

Відомий астроном Білл Грей за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення виявив та ідентифікував об'єкт у вересні 2025 року. Траєкторію зіткнення також підтвердили дані системи каталогізації Космічних сил США.

Уламок є другим ступенем ракети Falcon 9, яка стартувала 15 січня 2025 року.

Головною метою того запуску була доставка на Місяць двох приватних апаратів: посадкового модуля Blue Ghost Mission 1 від компанії Firefly Aerospace, який успішно сів на супутник Землі, та японського модуля Hakuto-R Mission 2 від компанії ispace, що зазнав аварії та розбився об поверхню.

Зараз відпрацьований ступінь рухається зі швидкістю приблизно 8700 км/год. Через колосальну силу кінетичного удару під час падіння метал повністю випарується, залишивши після себе лише невеликий свіжий кратер і розкидане каміння.

Це не перший схожий випадок - у березні 2022 року аналогічним чином об Місяць розбився ступінь китайської ракети Чан'е-5 Т1.

Чому випадкові удари по Місяцю стають проблемою?

Сам по собі поодинокий удар Falcon 9 не становить небезпеки, проте він підсвічує серйозну проблему майбутнього. Оскільки NASA активно готує розгортання постійної житлової бази на південному полюсі супутника, інтенсивність запусків у цьому напрямку стрімко зростатиме.

Якщо державні агентства та приватні компанії не впровадять практику контрольованого зведення ступенів із орбіти, некеровані уламки створять пряму загрозу для життєдіяльності майбутніх місячних поселень та астронавтів.

Наразі NASA ретельно відстежує космічне сміття лише біля Землі, щоб захистити Міжнародну космічну станцію (МКС), яка регулярно виконує маневри ухилення. У майбутньому Космічним силам США доведеться розширити зону моніторингу на весь простір між Землею та Місяцем.

Криза космічного сміття

Згідно зі звітом Європейського космічного агентства (ESA), ситуація з трафіком на навколоземній орбіті різко погіршилася через розгортання великих комерційних супутникових угруповань.

Зокрема, компанія SpaceX цього року вже перетнула позначку у 10 000 активних супутників Starlink. Через таку щільність фіксується все більше випадкових мікрозіткнень працюючих апаратів із залишками старих ракет, що утворює тисячі нових дрібних уламків, які важко відстежити.

Вчені вже розробляють теоретичні концепції очищення простору за допомогою гігантських сіток, електромагнітів або гарпунів, проте жодна з них досі не реалізована на практиці.

Тим часом неконтрольоване сміття загрожує не лише космосу, а й Землі. Так, 17 січня 2025 року великий невідомий уламок (ймовірно, частина індійської ракети) впав прямо на село у Кенії.

Для безпечного затоплення відпрацьованих кораблів міжнародні агенції зазвичай використовують безлюдну зону на півдні Тихого океану, відому як "Точка Немо". Проте тисячі некерованих об'єктів усе ще залишаються на орбітах і можуть увійти в атмосферу нашої планети у будь-який момент.