SpaceX готує запуск найбільшої ракети у світі: що відомо про Starship V3

На техаському космодромі SpaceX вперше з’єднала два ступені оновленої ракети Starship Version 3. Ця модель стала вищою та значно потужнішою за своїх попередниць. Якщо раніше розробники обмежувалися лише заявами про те, що ракета здатна злітати та повертатися, то з версією V3 починається новий етап - підготовка до реальних місій у глибокому космосі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на SpaceX .

Характеристики нової космічної ракети

Starship V3 тепер має висоту 124 метри - це робить її найвищою ракетою у світі. Основні покращення торкнулися двигунів та конструкції:

Потужність: нові двигуни Raptor 3 стали ефективнішими. Під час зльоту ракета створюватиме тягу у 8 мільйонів кілограмів - це на 10% більше, ніж раніше.

Конструкція: зверху прискорювача з’явилася нова решітчаста структура для кращого розділення ступенів у повітрі. Також кількість "плавників" керма, що допомагають ракеті повертатися на Землю, зменшили з чотирьох до трьох.

Масштаби: внутрішня труба для палива всередині ракети настільки велика, що за діаметром дорівнює цілій ракеті Falcon 9.

План польоту та дата запуску

Команда SpaceX вже провела успішну репетицію заправки, закачавши у ракету понад 5 тисяч тонн холодного метану та рідкого кисню. Наразі очікується фінальний дозвіл від авіаційної влади США.

Дата: попередньо запуск заплановано на вівторок, 19 травня.

Маршрут: ракета злетить з нового майданчика у Техасі. Цього разу вона полетить за іншим курсом - над Мексиканською затокою між Юкатаном та Кубою.

Фінал: через годину після старту верхня частина ракети має керовано опуститися в Індійський океан.

Конструкція Starship V3 (фото: SpaceX)

Чому це важливо

Starship V3 стане першою версією ракети, на якій SpaceX почне тестувати дозаправку прямо у космосі. Розробники наголошують на критичності технології: без неї корабель не зможе доставити важкі вантажі або людей на Місяць чи Марс. У майбутньому саме такі ракети мають стати "місячними ліфтами" для програми NASA Artemis.

Перед самим стартом фахівцям залишилося встановити систему самознищення (на випадок відхилення від курсу) та отримати ліцензію на політ. Це буде вже 12-й повномасштабний тест системи Starship.