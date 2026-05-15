NASA створила новий суперчип: він потужніший за ПК і витримує космічну радіацію

18:34 15.05.2026 Пт
3 хв
Процесор демонструє продуктивність, що у 500 разів перевищує потужність космічних комп'ютерів
aimg Ольга Завада
NASA випробовує чип із рекордною потужністю (скриншот: NASA JPL)
NASA представила суперчип нового покоління. Пристрій має потужність сучасного комп'ютера, проте здатен витримати найсуворіші умови відкритого космосу. Завдяки йому майбутні кораблі та ровери зможуть самостійно приймати рішення, аналізувати наукові дані прямо на борту та здійснювати надскладні посадки на Місяць і Марс.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NASA.

Проєкт High Performance Spaceflight Computing (HPSC) спрямований на створення "мозку" для автономних місій майбутнього. Перші результати тестування, які почалися у лютому 2026 року в Лабораторії реактивного руху (JPL), виявилися "приголомшливими".

Що вразило науковців:

Продуктивність: чип працює приблизно у 500 разів швидше, ніж будь-який стійкий до радіації процесор, що використовується сьогодні.

Архітектура - це система на чипі (SoC), яка об'єднує процесори, мережеві системи та пам'ять в одному компактному модулі.

Гнучкість: система є відмовостійкою та багатоядерною - це дозволяє їй перерозподіляти ресурси у разі виникнення помилок у космосі.

Символічним початком випробувань став електронний лист "Hello Universe" (Привіт, Всесвіт), який інженери успішно відправили через нову систему, посилаючись на класичну традицію програмістів.

Суперчип NASA для дослідження глибокого космосу (фото: Ryan Lannom, NASA)

Суперчип NASA для дослідження глибокого космосу (фото: Ryan Lannom, NASA)

Випробування "на виживання"

"Ми пропускаємо ці нові чипи через жорстке випробування: проводимо радіаційні, термічні та ударні тести, а також оцінюємо їхню роботу під час імітації складних сценаріїв посадки на інші планети", - зазначив Джим Батлер, керівник проєкту у JPL.

Особливу увагу приділяють моментам приземлення, коли комп'ютер має обробити величезні обсяги даних з датчиків за лічені секунди. Процесор уже успішно пройшов симуляції реальних місій NASA, справляючись із навантаженнями, які раніше вимагали значно більшого та енергомісткого обладнання.

ШІ у глибокому космосі

Завдяки новому чипу, розробленому спільно з компанією Microchip Technology Inc., NASA планує перетворити космічні апарати на інтелектуальні системи.

Що очікують отримати дослідники:

Автономність: з вбудованим ШІ кораблі зможуть миттєво реагувати на несподівані ситуації, коли затримка сигналу із Землі робить ручне керування неможливим.

Наукову роботу: апарати зможуть самостійно відсіювати неважливу інформацію, зберігаючи та передаючи на Землю лише найцінніші відкриття.

Підтримку астронавтів: технологія стане ключовою для житлових модулів на Місяці та Марсі, забезпечуючи роботу систем життєзабезпечення та навігації.

Очікується, що після фінальної сертифікації новий процесор стане стандартом для всіх типів місій - від орбітальних супутників Землі до зондів, що відправляться до меж Сонячної системи.

