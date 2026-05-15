Бізнес » Tech

6 000 нових світів у космосі: що показала найбільша карта екзопланет NASA

13:13 15.05.2026 Пт
2 хв
За межами Сонячної системи можуть існувати планети, придатні для життя
aimg Ольга Завада
6 000 нових світів у космосі: що показала найбільша карта екзопланет NASA TESS зібрав найбільшу карту потенційно придатних для життя світів (фото: NASA)
Супутник NASA TESS протягом восьми років ретельно фотографував нічне небо, фіксуючи кожну зміну яскравості далеких зірок. Науковці об'єднали ці фрагменти в одну гігантську мозаїку, яка стала найбільш повним атласом далеких світів, відомих людству.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на NASA.

Шість тисяч нових світів: статистика TESS

Щоб створити зображення, астрономи поєднали 96 окремих спостережень, зроблених супутником у період з квітня 2018 року по вересень 2025 року. Карта демонструє вичерпне різноманіття космічних об'єктів у нашому секторі галактики.

Сині точки: позначають близько 700 підтверджених екзопланет, існування яких доведено іншими приладами.

Помаранчеві точки: позначають понад 5000 потенційних планет, які зараз чекають на фінальну перевірку.

Унікальні знахідки: серед знайдених об'єктів є планети, що обертаються відразу навколо двох зірок.

6 000 нових світів у космосі: що показала найбільша карта екзопланет NASAТелескоп виявив 679 екзопланет (сині крапки) та 5 165 потенційних об’єктів (помаранчеві крапки). Сяюча дуга, що проходить через центр, - площина Чумацького Шляху (фото: NASA/MIT/TESS та Веселін Костов)

"За останні вісім років TESS допоміг нам знайти планети всіх можливих розмірів - від крихітних, схожих на Меркурій, до велетнів, більших за Юпітер. Деякі з них навіть знаходяться у зоні придатності для життя, де на поверхні можлива рідка вода. Це є вирішальним фактором у нашому пошуку життя за межами Землі", - розповідає Ребека Хаунселл, наукова співробітниця проєкту TESS з Університету Меріленда.

Як TESS бачить невидиме?

Супутник використовує надчутливі інструменти для методу транзитної фотометрії. Апарат протягом місяця фокусується на великій ділянці космосу, відстежуючи мікроскопічні коливання яскравості зірок. Якщо світло зірки на мить тьмяніє, це означає, що перед нею пройшла планета.

На опублікованому зображенні, окрім точок-планет, чітко видно, що Чумацький Шлях виглядає як яскрава дуга, що проходить крізь центр знімка. Також на мозаїці помітні Велика та Мала Магелланові хмари - сусідні галактики, розташовані за сотні тисяч світлових років від Землі.

Шлях до головного відкриття

Хоча 6000 знайдених світів вражають уяву, вчені наголошують, що це лише початок. Попереду - роки додаткових досліджень. Астрономи мають проаналізувати атмосферу найбільш перспективних планет у "зоні життя", щоб знайти там кисень, метан або інші ознаки біологічної активності.

