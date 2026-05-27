Обломок ракеты Falcon 9 приближается к Луне: что будет после столкновения

Верхняя ступень ракеты-носителя SpaceX Falcon 9 находится на траектории столкновения с Луной. По расчетам ученых, уже в августе этого года объект врежется в поверхность спутника Земли на скорости, которая более чем в семь раз превышает скорость звука.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Project Pluto .

Траектория полета и происхождение обломка

Известный астроном Билл Грей с помощью специализированного программного обеспечения обнаружил и идентифицировал объект в сентябре 2025 года. Траекторию столкновения также подтвердили данные системы каталогизации Космических сил США.

Обломок является второй ступенью ракеты Falcon 9, которая стартовала 15 января 2025 года.

Главной целью того запуска была доставка на Луну двух частных аппаратов: посадочного модуля Blue Ghost Mission 1 от компании Firefly Aerospace, который успешно сел на спутник Земли, и японского модуля Hakuto-R Mission 2 от компании ispace, который потерпел крушение и разбился о поверхность.

Сейчас отработанная ступень движется со скоростью примерно 8700 км/ч. Из-за колоссальной силы кинетического удара во время падения металл полностью испарится, оставив после себя лишь небольшой свежий кратер и разбросанные камни.

Это не первый похожий случай - в марте 2022 года аналогичным образом о Луну разбилась ступень китайской ракеты Чанъэ-5 Т1.

Почему случайные удары по Луне становятся проблемой?

Сам по себе одиночный удар Falcon 9 не представляет опасности, однако он подсвечивает серьезную проблему будущего. Поскольку NASA активно готовит развертывание постоянной жилой базы на южном полюсе спутника, интенсивность запусков в этом направлении будет стремительно расти.

Если государственные агентства и частные компании не внедрят практику контролируемого сведения ступеней с орбиты, неуправляемые обломки создадут прямую угрозу для жизнедеятельности будущих лунных поселений и астронавтов.

Сейчас NASA тщательно отслеживает космический мусор только у Земли, чтобы защитить Международную космическую станцию (МКС), которая регулярно выполняет маневры уклонения. В будущем Космическим силам США придется расширить зону мониторинга на все пространство между Землей и Луной.

Кризис космического мусора

Согласно отчету Европейского космического агентства (ESA), ситуация с трафиком на околоземной орбите резко ухудшилась из-за развертывания крупных коммерческих спутниковых группировок.

В частности, компания SpaceX в этом году уже пересекла отметку в 10 000 активных спутников Starlink. Из-за такой плотности фиксируется все больше случайных микростолкновений работающих аппаратов с остатками старых ракет, что образует тысячи новых мелких обломков, которые трудно отследить.

Ученые уже разрабатывают теоретические концепции очистки пространства с помощью гигантских сеток, электромагнитов или гарпунов, однако ни одна из них до сих пор не реализована на практике.

Между тем неконтролируемый мусор угрожает не только космосу, но и Земле. Так, 17 января 2025 года большой неизвестный обломок (вероятно, часть индийской ракеты) упал прямо на деревню в Кении.

Для безопасного затопления отработанных кораблей международные агентства обычно используют безлюдную зону на юге Тихого океана, известную как "Точка Немо". Однако тысячи неуправляемых объектов все еще остаются на орбитах и могут войти в атмосферу нашей планеты в любой момент.