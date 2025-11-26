ua en ru
Ср, 26 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

"Укрзализныця" меняет движение пригородных поездов в декабре: какие рейсы поедут по новому графику

Среда 26 ноября 2025 16:38
UA EN RU
"Укрзализныця" меняет движение пригородных поездов в декабре: какие рейсы поедут по новому графику График и маршрут ряда пригородных поездов изменятся в декабре (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

"Укрзализныця" предупредила о масштабных изменениях в движении пригородных поездов в декабре. Ограничения и корректировки расписаний связаны с ремонтными работами в Полтавской, Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram.

Изменения в начале декабря

1-5, 8 декабря:

  • №6532 Кременчуг - Полтава-Южная будет курсировать только до ст. Кобеляки.
  • №6533 Полтава-Южная - Кременчуг - до ст. Новые Санжары.

9-10 декабря №6532 будет двигаться по измененному графику: отправление в 9:22 (вместо 8:32), прибытие в 12:32 (вместо 11:35).

Временные отмены

8-12 декабря не будут курсировать поезда сообщением Ромодан - Гребенка и в обратном направлении: №6363, №6366, №6364, №6365.

2-5 декабря временно отменены рейсы:

  • №6704/6703 Киев-Волынский - Мироновка
  • №6726/6725 Мироновка - Киев-Пассажирский

8, 11, 16, 18-20, 22 декабря: не будут курсировать №6423/6424 Ивано-Франковск - Стрый - Ивано-Франковск.

Корректировка расписания в Киевской области

1-7 декабря:

  • №6809 Яготин - Киев-Волынский будет отправляться в 11:25 (вместо 11:15).
  • №6811 Гребенка - Киев-Волынский - 11:34-14:56 (вместо 11:15-14:37).

Изменения на середину декабря

15-22 декабря:

  • №6363 Ромодан - Гребенка: 11:24-13:11
  • №6809 Яготин - Киев-Волынский: 11:37-14:08
  • №6811 Гребенка - Киев-Волынский: 11:17-14:39

Изменения в Днепропетровской области

8-11 декабря: №6277 Лозовая - Днепр будет отправляться со ст. Павлоград-1 в 07:20 (вместо 07:36), прибытие - 09:49 (вместо 09:58).

Актуальные графики пригородных рейсов можно посмотреть на сайте "Укрзализныци".

Читайте также о том, что международные поездки "Укрзалізницею" станут удобнее - правительство приняло решение, которое позволяет проводить пограничный и таможенный контроль непосредственно в вагонах поезда.

Ранее мы писали о том, что с 19 ноября по 2 декабря ряд пригородных поездов в Полтавской области будет курсировать по измененным маршрутам из-за плановых ремонтных работ на железнодорожных участках.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Поезда
Новости
Украина определила "красные линии" в переговорах по мирному плану
Украина определила "красные линии" в переговорах по мирному плану
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины