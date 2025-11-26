"Укрзализныця" меняет движение пригородных поездов в декабре: какие рейсы поедут по новому графику

"Укрзализныця" предупредила о масштабных изменениях в движении пригородных поездов в декабре. Ограничения и корректировки расписаний связаны с ремонтными работами в Полтавской, Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци" в Telegram .

8-11 декабря: №6277 Лозовая - Днепр будет отправляться со ст. Павлоград-1 в 07:20 (вместо 07:36), прибытие - 09:49 (вместо 09:58).

8-12 декабря не будут курсировать поезда сообщением Ромодан - Гребенка и в обратном направлении: №6363, №6366, №6364, №6365.

9-10 декабря №6532 будет двигаться по измененному графику: отправление в 9:22 (вместо 8:32), прибытие в 12:32 (вместо 11:35).

